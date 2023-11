Dorota Szelągowska opowiedziała o swoim ślubie i weselu w wywiadzie dla Twojego Stylu. Okazuje się, że jej wesele kosztowało jedynie 65 złotych, ponieważ odbyło się w Dunkin' Donuts i dziennikarka zapłaciła tylko za kilka pączków i kaw dla świadków i swojego syna Antka. W wywiadzie po raz pierwszy też opowiedziała kilka słów o swoim mężu. Dorota Szelągowska bardzo chwaliła, że tworzą partnerski związek.

„Oni bardzo do siebie pasują, bo zajmują się domem po połowie. Jej mąż wstaje w nocy do ich córeczki Wandy, pomaga remontować przytulny dom na Warmii, gdzie mają aź trzy koty i psa. Interesują ich te same rzeczy, lubią wieczorem grać w planszówki, rzutki albo czytać komiksy”, opowiada znajomy pary.