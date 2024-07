Donatan skomentował wybór Michała Szpaka na Eurowizję! Słowa producenta są naprawdę zaskakujące. Zwłaszcza, że panowie po festiwalu w Opolu byli prezecież w konflikcie.

We wtorek Donatan dodał na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym odniósł się do sobotniego wyniku preselekcji, według którego to Michał Szpak pojedzie na festiwal do Szwecji. Artysta pokonał dwie wspaniałe artystki: Margaret i Edytę Górniak.

Jak to skomentował producent?

Szpaku na Eurowizję - jestem na tak, będzie pasował! :) Szkoda tylko Edyty i Margaret bo miały dobre numery. My w 2014 byliśmy w kontrze do tendencji europejskich - pokazaliśmy piękno naszego folku i kobiet - nie wygraliśmy ale zaznaczyliśmy że potrafimy zrobić coś swojego. Mam nadzieję że Michał spodoba się ( dosłownie :) ) jurorom więc życzę powodzenia! (pisownia oryg.)

Spodziewaliście się takiej reakcji?

W czerwcu w Opolu odbył się koncert SuperPremier, na którym triumfował Michał Szpak. Wokalistka w tej kategorii pokonał m.in. Donatana i Marylę Rodowicz. Podobno doszło nawet do przepychanki pomiędzy producentem a managerem artysty. Potwierdzały to relacje świadków, a Donatan i Maryla Rodowicz nie wyszli na oficjalne ogłoszenie wyników. Od tego czasu panowie nie mieli ze sobą styczności... Tym bardziej miło czyta się tak przychylne słowa Donatana. Zgadzacie się z nim?

