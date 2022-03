Co się stało z Elizawietą Kriwonogich? "Domniemana" córka Władimira Putina zniknęła z sieci. Kto stał za tą decyzją i co dzieje się z nastolatką?

Elizawieta Kriwonogich, znana w sieci jako Luiza Rozova zdobyła w sieci ogromną popularność tuż po tym, jak dziennikarze śledczy odkryli, że jest córką Władimira Putina. Nastolatka zgromadziła w sieci prawie 80 tysięcy obserwujących, gdzie pokazywała swoje luksusowe życie. Kiedy zrobiło się o niej głośno w mediach, przestała publikować nowe treści. Teraz jej konto zniknęło z sieci całkowicie. Co stało się z Elizawietą Kriwonogich? Pojawiają się teorie spiskowe na temat jej zniknięcia. Czy Władimir Putin ma z tym coś wspólnego?

Elizawieta Kriwonogich "domniemana" córka Władimira Putina zniknęła z sieci

Prezydent Rosji mocno strzeże swojej prywatności. Niewiele wiadomo na temat jego życia rodzinnego. Władimir Putin oficjalnie ma tylko dwie córki - Marię i Katerinę z małżeństwa z Ludmiła Aleksandrową, z którą rozwiódł się w 2013 roku. Jednak w sieci pojawiają się również nieoficjalne informacje na temat dzieci z "domniemaną" kochanką Aliną Kabajewą oraz o córce ze Swietłaną Kriwonogich. Elizawieta Kriwonogich epatowała bogactwem w willi za miliony. Jako jedyna z "domniemanych" i niedomniemanych dzieci Władimira Putina była aktywna w mediach społecznościowych. Na jej profilu nie brakowało kontrowersyjnych treści i luksusów w jakich żyła na co dzień. Jednak ostatnie zdjęcie na Instagramie dziewczyny zostało opublikowane 21 października 2021 roku. Krążyły plotki, że to był wpływ despotycznego ojca, po tym jak o Elizawiecie Kriwonogich znanej w sieci jako Luiza Rozova zrobiło się głośno. Teraz jednak konto "domniemanej" córki Putina zniknęło z sieci na dobre. Co się dzieje z Elizawietą Kriwonogich?

Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, East News, Instagram @luizaroz_

Co się dzieje z "domniemaną" córką Putina? Teorie spiskowe na temat Elizawiety Kriwonogich

Elizawieta Kriwonogich publikowała w sieci pod pseudonimem. Na jej profilu na Instagramie w ostatnim czasie pojawiało się sporo hejtu i ekstremalnego "trollingu" w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Nastolatka w żaden sposób nie reagowała na publikowane pod jej zdjęciami treści dotyczące wojny ani sugestie, że jest córką Władimira Putina. Mówi się, że to w związku z olbrzymią ilością hejtu zdecydowała się zamknąć swój profil na dobre i przestać być pożywką dla internetowych trolli oraz mediów, które w ostatnim czasie są szczególnie zainteresowane jej postacią.

W sieci pojawiły się plotki, że Elizawieta aktualnie przebywa w luksusowej posiadłości w Szwajcarii. To nawiązywałoby do doniesień, że Władimir Putin miał ukryć tam również swoją kochankę Alinę Kabajewą z dziećmi, która jeszcze do niedawna mieszkała we Włoszech. Rodzina prezydenta Rosji ma ukrywać się gdzieś w Szwajcarii, chociaż plotkuje się, że nastolatka może przebywać również w luksusowym bunkrze na Syberii. Wszystkie teorie pozostają jednak jedynie w kręgu domysłów.

Instagram @luizaroz

Czy Elizawieta Kriwonogich zdecyduje się jeszcze wrócić na Instagram? A może zacznie publikować pod zupełnie innym pseudonimem? Internauci natrafili na jej dotychczasowe konto po tym, jak oznaczyła się, że przebywa w luksusowej posiadłości w Monte Carlo. Bardzo szybko powiązano fakty, że posiadłość należy do Swietłany Kriwonogich, o którym poinformowano w jednym z przeprowadzonych śledztw na temat jej powiązań z prezydentem Rosji. Mówi się, że Swietłana Kriwonogich miała mieć romans z Władimirem Putinem i doczekać się z nim córki, Wszystkie bogactwa i status multimilionerki miały być dla niej zapłatą za milczenie. Po latach dziennikarze śledczy dotarli także do dokumentów Elizawiety Kriwonogich, która ma używać patronimku „Władimirowa". Zdjęcia nastolatki wysłano również do analizy Uniwersytetu Bradford, gdzie stwierdzono, że podobieństwo do prezydenta Rosji wynosi 70,44 proc., co sugerowałoby, że nie ma miejsca na pomyłkę. Oficjalnie jednak nigdy nie potwierdzono, że Elizawieta Kriwonogich jest córką Władimira Putina, jednak zdobyła rozgłos i tytuł "sekretnego dziecka".