Choć na swoim koncie ma wiele wybitnych ról, to "M jak miłość" przyniosło jej niebywałą rozpoznawalność i sprawiło, że widzowie ją pokochali. Dominika Ostałowska, która w kultowym serialu wcielała się w Martę Mostowiak, na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych i zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, doświadczyła niejednego wzlotu i upadku. Znana aktorka właśnie świętuje swoje 50 urodziny. Co dziś się z nią dzieje i jak zmieniła się przez lata?

Swój debiut Dominika Ostałowska zaliczyła 26 lat temu. Wtedy właśnie aktorka wystąpiła w filmie "Anioł śmierci", a jej kariera zaczęła nabierać rozpędu. Gwiazda uwodziła widzów swoją urodą, a już w 2000 roku zdobyła niebywałą rozpoznawalność dzięki "M jak miłość". Niestety, kilka lat później w jej życiu pojawiły się problemy.

Jak się okazuje, Dominika Ostałowska musiała mierzyć się z kłopotami związanymi ze zdrowiem, pracą, depresją, czy też nadwagą. Gwiazda odsunęła się od mediów społecznościowych i w 2015 roku postanowiła przejść ogromną metamorfozę, której celem było zrzucenie aż 20 kilogramów, co było szeroko komentowane. Aktorka pod okiem trenera personalnego i dzięki przejściu na dietę, składającą się głównie z owoców i warzyw, schudła 10 kilogramów. Walka o idealną sylwetkę nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów, bo już rok później pojawił się efekt jo-jo. Wtedy też światło dzienne ujrzały zdrowotne problemy gwiazdy.

Nie mam wady serca, tylko dysfunkcję wynikającą prawdopodobnie z mojej, no trudno, użyję tego słowa, wrażliwości. Moje serce rozpędzało się do zawrotnych prędkości, takich jak u sprinterów podczas biegu. Tylko nie trwało to kilkunastu sekund, a od trzech do ośmiu godzin - zdradziła w rozmowie z portalem Plejada.pl