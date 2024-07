Wiadomość, o tym, że Dominika Kulczyk i Paweł Deląg są parą zelektryzowała wszystkich! Córka niedawno zmarłego najbogatszego Polaka związała się z jednym z najprzystojniejszych aktorów. Oboje są już po przejściach - Dominika ma na swoim koncie rozwód z Janem Lubomirskim, a Paweł zerwanie zaręczyn z Emmą Kiworkową. Nowy związek prawdopodobnie oboje będą chronić jak najdłużej przed mediami. O oficjalnym wyjściu na razie nie ma mowy. Wszyscy zachodzą w głowę, jak doszło do tego, że Kulczyk i Deląg postanowili spróbować szczęścia we dwójkę? Kiedy i gdzie się poznali? Jak donosi dwutygodnik „Party" Paweł był przyjacielem rodziny Kulczyków od lat. W najnowszym numerze magazynu czytamy:

Jan i Grażyna Kulczykowie słynęli jako entuzjaści i mecenasi sztuki. Przez lata byli gośćmi festiwalu gwiazd w Międzyzdrojach. Tutaj po projekcjach filmów bawili się z artystami w jednym z luksusowych nadmorskich hoteli. Deląg uchodził za duszę towarzystwa i wspaniałego kompana. Kobiety go uwielbiały!

Drogi Dominiki Kulczyk i Pawła Deląga często się przecinały. Jak twierdzą znajomi pary, wreszcie zbliżyli się do siebie. Prawdopodobnie to Dominika była powodem rozstania Pawła z Emmą. Po niedawnej śmierci ojca Dominika Kulczyk znalazła wsparcie właśnie w Pawle Delągu. Dziś mieszkają już razem. A czy będzie to związek na długie lata? Czytajcie w najnowszym numerze „Party".