Dominika Gwit pochodzi z Gdyni i porzuciła to miasto kiedy jako - 20-latka przyjechała do stolicy zagrać w filmie. Jak to wspomina?

W czerwcu 2008 roku, zestresowana, ale szczęśliwa jak nigdy, przyjechałam do Warszawy na zdjęcia do, jak się później okazało, jednego z najlepszych polskich debiutów. Kasia Rosłaniec zaufała nam, czterem młodziutkim dziewczynom i zrobiła bardzo ważny społeczny film. 10 lat. Aż ciężko mi uwierzyć - napisała Dominika Gwit.

Potem Gwit ukończyła Lart StudiO, Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie oraz Szkołę Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

