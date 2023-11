1 z 5

Dominika Gwit przytyła?

Dominika Gwit od lat boryka się z problemem nadwagi. Gwiazda "Przepisu na życie" próbowała z nią walczyć, jednak bezskutecznie. Drakońska dieta wyniszczyła nie tylko jej organizm, ale również psychikę. Dominika Gwit podkreślała, że bycie szczupłą nie szło u niej w parze z byciem szczęśliwą.

Zobacz: Dominika Gwit szczerze o wadze i obsesji... "Puściły wszystkie hamulce i rzuciłam się na jedzenie"

Wszystko zmieniło się, gdy na jej drodze stanął Wojciech Dunaszewski. To właśnie przy nim Dominika Gwit znalazła szczęście i miłość. Aktorka podkreśla także, że zaakceptowała siebie i przestała mieć obsesję na punkcie swojej wagi. Niestety, nie brakuje osób, które wciąż wytykają jej to, jak wygląda. Dominika Gwit postanowiła rozprawić się z hejterami na swoim Instagramie. Jesteście ciekawi, co miała im do przekazania? Dowiecie się tego z naszej galerii!

POLECAMY: Dominika Gwit odpowiada fanom na prośby o radę: "Żyjcie tak, jak chcecie żyć, a nie tak, jak inni chcą, żebyście żyli"