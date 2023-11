1 z 4

10 lat od premiery filmu Galerianki

Film "Galerianki" wstrząsnął polską opinią publiczną. Opowiadał historię kilku nastolatek, które za modne gadżety, a nawet ubrania, świadczyły usługi seksualne starszym mężczyznom, których poznawały w centrach handlowych. Dominika Gwit ma do tego filmu szczególny sentyment. To właśnie obraz Katarzyny Rosłaniec otworzył jej drzwi do kariery. Na Instagramie aktorki pojawił się właśnie wpis z okazji 10. rocznicy rozpoczęcia zdjęć do "Galerianek". Dominika Gwit nie spodziewała się nawet, że bierze udział w tak ważnym projekcie.

W czerwcu 2008 roku, zestresowana, ale szczęśliwa jak nigdy, przyjechałam do Warszawy na zdjęcia do, jak się później okazało, jednego z najlepszych polskich debiutów. Kasia Rosłaniec zaufała nam, czterem młodziutkim dziewczynom i zrobiła bardzo ważny społeczny film. 10 lat. Aż ciężko mi uwierzyć - napisała Dominika Gwit.

