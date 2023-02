Mata odkąd tylko pojawił się na polskim rynku muzycznym wiedzie prym na listach przebojów i ilości najwięcej sprzedanych płyt. W poprzednim roku największe polskie nagrody muzyczne również należały do Maty. Raper przyzwyczaił już fanów, że jego wystąpienia w takich momentach są dość ekscentryczne. Co tym razem przygotował muzyk? Fryderyki 2022: Mata postanowił odebrać nagrodę w wyjątkowy sposób Fryderyki 2022 to jedne z najważniejszych wydarzeń dla polskich muzyków. Nagrody są przyznawane w wielu kategoriach i wyróżniają najbardziej twórczych i wpływowych na polską historię muzyki. W składzie polskiej Akademii Fonograficznej, która decyduje o wynikach znajduje się aż 1000 muzycznych osobowości. Cała lista zwycięzców Fryderyków 2022 . W tegorocznej kategorii "Album roku hip-hop" w nagrodę otrzymał Mata za swój album "Młody Matczak". Muzyk w tamtym roku nieźle zaskoczył fanów. Mocne wystąpienie Maty podczas gali Bestsellery Empiku 2021, zapisało się w pamięci, szczwgólnie gdy zaczął dywagować na temat legalizacji marihuany w Polsce, a do zaczętego przez niego tematu odnosili się kolejni występujący na scenie! Tym razem Mata również zaskoczył, ale zamiast przemówienia, zdecydował się na inny krok. Po ogłoszeniu, że jest zwycięzcą w kategorii "Album roku hip-hop" wydawałoby się na scenę zmierzał w stylizacji niczym Kanye West, luźnym stroju zakrywającym także twarz. Zobacz także: Fryderyki 2022: Agnieszka Woźniak-Starak w obłędnym garniturze: Fani: "Genialnie" Po odebraniu nagrody publiczność nie zobaczyła jednak młodego Matczaka. Oczom publiczności ukazał się Gracjan Roztocki, który wdzięcznie podziękował za wyróżnienie w imieniu Maty i zszedł...