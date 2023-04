Małgorzata Rozenek przeprowadzi wywiad z Dodą w "Dzień Dobry TVN"?! Jest komentarz

Margaret była gościem środowego wydania programu "Dzień Dobry TVN". Piosenkarka jest jedną z gwiazd, która wystąpi podczas koncertu "iDance in Opera Leśna" na Sopot Top of the Top Festivalu 2022 i właśnie tego tematu miała dotyczyć rozmowa piosenkarki z dziennikarzami śniadaniówki. W pewnym momencie jednak Filip Chajzer zwrócił uwagę na tatuaż wokalistki. Kiedy Margaret wyjaśniła, co symbolizuje jej nowy rysunek na ciele, wprawiła prowadzącego w konsternację. Sprawdźcie szczegóły. Margaret zaskoczyła Filipa Chajzera podczas rozmowy w "Dzień Dobry TVN" Programy na żywo już nie raz zaskoczyły widzów - tym razem fani "Dzień Dobry TVN" z pewnością na długo zapamiętają rozmowę Filipa Chajzera z Margaret . Wszystko przez pytanie dziennikarza o tatuaż artystki. Prowadzący śniadaniówki zauważył nowy rysunek na przedramieniu piosenkarki, jednak nie mógł go odczytać. Margaret postanowiła wyjaśnić dziennikarzowi, a także wszystkim widzom, co symbolizuje jej nowy tatuaż. Jak się okazało, wokalistka wytatuowała sobie napis "Wredne Ci*unie" - to nazwa składu, w którym występuje. - To taki mój nowy kolektyw, który tworzę. On jest na scenie i poza sceną również. To dziewczyny, które robią fajne rzeczy, które się dobrze bawią i się wspierają - dodała. Zobacz także: Jej buty to hit jesieni 2022. Wyszczuplają nogi jak żadne inne! Agnieszka Woźniak-Starak wyszła w nich z "Dzień Dobry TVN" Odpowiedź Margaret nieźle zaskoczyła i tym samym wprawiła w zakłopotanie Filipa Chajzera. Co więcej, gwiazda po raz kolejny powtórzyła nazwę swojego składu, wypowiadając tym samym po raz drugi niecenzuralne słowo na antenie. Prowadzący "Dzień Dobry TVN" w tym czasie dostał informację do słuchawki i szybko jej przerwał. - To dalej telewizja...