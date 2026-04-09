Roksana Wegiel była jedną z gwiazd koncertu On Air Music Awards 2026. Na ściance zaprezentowała się w cekinowej kreacji, a chwilę później wykonała na scenie jeden ze swoich utworów.

Roksana Węgiel na On Air Music Awards 2026

Na On Air Music Awards pojawiła się cała plejada gwiazd. Nie zabrakło Dody, Maryli Rodowicz, Dawida Kwiatkowskiego, Hani i Faustyny znanych z "Genzie" czy Oliwki Brazil. Na scenie zaprezentowała się również jednak z największych gwiazd młodego pokolenia czyli Roksana Węgiel. 21-letnia gwiazda na ściance zaprezentowała się w eleganckiej cekinowej sukni wieczorowej.

Na scenie zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 zaprezentowała jeden ze swoich najnowszych singli promujących płytę "Błękit". Fani nie kryli emocji:

Najpiękniejszy występ tego wieczora.

Ślicznie było

I to jest Artysta Roku

Roksana Węgiel jest doceniana nie tylko przez polskich fanów, ale również branżę zza granicy. Niedawno brała udział jako jurorka w koncercie preselekcji do Eurowizji, wybierając reprezentanta Niemiec do konkursu.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mieli nieprzyjemności

Kilka dni przed koncertem w TVN, Roksana Węgiel stała się obiektem plotek. W mediach pojawiły się doniesienia, jakoby wraz z Kevinem Mglejem mieli nie zapłacić za własny ślub. Takim wyznaniem miał podzielić się ksiądz podczas mszy w święta wielkanocne. Kevin Mglej postanowił zabrać głos:

Wielu osobom postawienie mojej żony i mnie przeciwko Kościołowi byłoby bardzo na rękę. Niestety tak się nie stanie. Kościół jest i będzie dla nas bardzo ważny, ponieważ jest ukochany przez Pana Jezusa. Wspieramy wspólnotę Kościoła słowem, ale też finansowo od dłuższego czasu i będziemy wspierać dalej

Podkreślił także, że w kwestii ślubu są z każdym rozliczeni. Na koniec dodał:

Straszne. Wystarczy przez chwilę nie dawać powodu do pisania i już trzeba sobie powód wymyślić

fot. AKPA

