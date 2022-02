Doda we wstrząsającym wpisie: "Toksyczna miłość prawie mnie zabiła, przyniosła choroby ciała"

W Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją Doda zdecydowała opublikować się jeden z najbardziej wstrząsających wpisów na temat tej choroby i swoich doświadczeń. Artystka w szczerym wyznaniu pisze:

Zobaczcie całość!

Doda o swojej walce z depresją zaczęła mówić w trakcie rozwodu z mężem, Emilem Stępniem. Stan artystki był bardzo poważny - gwiazda zdecydowała się na pomoc specjalistów, do czego nie wstydzi się przyznać, chcąc dać nadzieję innym na pokonanie tej poważnej i podstępnej choroby. W Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją Doda opublikowała kolejny, bardzo mocny post o swoich trudnych doświadczeniach.

Doda przyznała, że spodziewała się wszystkiego, ale nie depresji:

...podobnie jak depresja (Wszystkiego ale jej się nie spodziewałam w swoim życiu😅🤨) Kiedyś opowiem o obłędzie i lęku do jakiego doprowadza jednoczesny atak policji, prokuratury, urzędu skarbowego i prasy i ex na kobietę, której jedyną zbrodnią była naiwność🤷‍♀️ a za naiwność dziewczyny się płaci. Nie wiedziałam tylko, że e najwyższą ceną - SWOIM ZDROWIEM. Wiem, że wiele kobiet ma podobne problemy przez swoje małżeństwa i moje WSPARCIE JEST DLA NICH WAŻNE (oszust z Tindera przy ich historiach to NIC 😏, ale dziś chce opowiedzieć o czymś ważniejszym!

Gwiazda apeluje do fanów, którzy walczą lub podejrzewają u siebie depresję, o zwrócenie się o pomoc do specjalistów:

DEPRESJA TO NIE WSTYD, TO CIĘŻKA I PRZEBIEGŁA CHOROBA, która zna prawdziwe sztuczki i nie ma na nią mocnych. Pomóżcie sobie, nie zostawiajcie siebie samego na polu walki. Idźcie do lekarza, na terapię, do specjalisty. Antydepresyjny telefon zaufania: 22 484 88 01 Nie wstydźcie się PROSIĆ O POMOC- walczycie w końcu o swoje życie. Depresja to choroba śmiertelna wiec nie dajcie się suce💓 NIE SKREŚLAJCIE SIEBIE! jak się uda, czeka WAS życie, w którym patrzycie już innymi oczami. Wielkim zmianom towarzyszą wielkie wstrząsy. To nie koniec świata, to początek nowego.... - pisze Doda.