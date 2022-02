Netflix: Antybohater filmu "Oszust z Tindera" udzielił pierwszego wywiadu. Tłumaczenie szokuje!

Tuż po odpadnięciu z "Hotelu Paradise 3", Ola udzieliła szczerego wywiadu dla tvn.pl, w którym zdradziła kilka sekretów z show! Czy relacje trzech najmocniejszych par są szczere? Czy znała wcześniej Michała i Mariusza? Czy była zła na Bibi i Simona, którzy wskazali ją do odejścia? Zobaczcie, co powiedziała Hałabuda! Ola o odejściu z "Hotelu Paradise 3". Czy ma żal do Bibi i Simona? Simon i Bibi w jednym z odcinków wskazali dwie osoby, które powinny odpaść z "Hotelu Paradise" - nominowani zostali Mariusza oraz Ola. Dla Oli była to kara za to, że ukrywała swoją znajomość z Michałem, który wszedł do programu jako jeden z ostatnich. Dziewczyna, do tej pory zamknięta na wszelkie relacje z innymi uczestnikami, z nowym partnerem szybko złapała więź, doszło nawet do pocałunku! Do końca jednak Hałabuda nie przyznała się uczestnikom, że czekała na jego przyjście (co zdradziła w rozmowie z Luizą), za to też pożegnała się z show. Przeciwko niej głosowali nie tylko Simon i Bibi, ale również Nathalia i Marcin - i to właśnie to zabolało Olę najbardziej: Nie spodziewałam się tego kompletnie. Jak mnie wytypowali, to byłam w szoku. Było mi źle i niedobrze, było mi przykro. [...] Każdy mówił, że ja jestem charakterna, że ja sobie poradzę, że trochę namąciłam w tym programie, więc tak jakby mi się to należało. Ale byłam niezadowolona z tego powodu, że zaczęłam nawiązywać relację i zostało mi to przerwane. Marcina, Nathalii, Bibi i Simona - te 4 głosy mnie zszokowały, reszty się spodziewałam. Jednak jak Nathalia, Marcin, Simon i Bibi zadecydowali to było mi bardzo przykro. Znałam ich od samego początku. Jak się pakowałam, nie mieli odwagi przyjść do mnie i się ze mną pożegnać, tylko na samym końcu - powiedziała w rozmowie z tvn.pl Ola. Ola w...