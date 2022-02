Doda w prześwitującej stylizacji na "Fake Love Party"! Wyjątkowa impreza z udziałem fanów

Doda w ubiegłym roku podjęła decyzję o zwieszeniu swojej muzycznej kariery . Jak przyznawała, przerwa była jej bardzo potrzebna, aby móc odpocząć i zatęsknić. Jednak teraz gwiazda wraca na scenę z przytupem! Właśnie w mediach społecznościowych wokalistki pojawił się wpis, w którym zapowiedziała, co już niedługo będzie czekało na jej fanów. Wielbiciele artystki już nie mogą się doczekać. Zobacz także: Doda popłakała się przez rodziców! Otrzymała prezent, nad którym pracowali pół roku! Doda kończy muzyczną przerwę! Przygotowała niespodziankę dla fanów Tuż przed wybuchem pandemii, Doda podjęła decyzję o zawieszeniu kariery. Była to oczywiście smutna informacja dla fanów, jednak jak przyznała wówczas wokalistka w rozmowie z magazynem "Party", na tą przerwę czekała już od dawna. Pierwszy raz od 20 lat nie wyjadę w sezonie w trasę koncertową. Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć. W końcu poczułam, że nie ulegnę żadnej presji, nawet swojej wewnętrznej. Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić. Pracuję od 13. roku życia, a koncertuję non stop od 20 lat - mówiła Doda. W tym czasie wokalistka skupiła się w głównej mierze na produkcji filmu "Dziewczyny z Dubaju". Jak wiadomo, pandemia uniemożliwiła premierę produkcji na początku 2021 roku i została przełożona na jesień. Wszyscy fani Dody z niecierpliwością czekają, aż będą mogli zobaczyć efekty pracy ekipy. Jak przyznaje sama producentka - takiego filmu w Polsce jeszcze nie było! Doda założyła Tik Toka! Promuje nowy utwór do filmu "Dziewczyny z Dubaju" Jednak fani Dody są również stęsknieni za jej koncertami i nowościami muzycznymi. Na szczęście na to już nie muszą długo czekać!...