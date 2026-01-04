W premierowym odcinku 3. sezonu programu "Magda gotuje Internet", emitowanego w TVN, Magda Gessler zaprosiła do swojej kuchni Dodę. To spotkanie dwóch barwnych osobowości wywołało ogromne emocje i dostarczyło widzom nie tylko kulinarnych doznań, ale i wielu zaskakujących wyznań. Program, znany z braku tematów tabu, od pierwszych minut przyciągnął uwagę szczerością rozmów i nieprzewidywalnym przebiegiem wydarzeń. Piosenkarka odniosła się do doniesień na temat swojego trzeciego ślubu.

Doda szczerze o swoim trzecim ślubie. Zaskoczyła wyznaniem

Program Magdy Gessler "Magda gotuje Internet", przyzwyczaił widzów TVN do szczerych, emocjonalnych rozmów, połączonych ze sztuką gotowania. W premierowym odcinku 3. sezonu show, który odbył się w niedzielę, 4 stycznia 2026 roku, kuchnię gwiazdy "Master Chefa" i "Kuchennych rewolucji" odwiedziła Doda. Jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej opowiedziała wprost o swojej rozpoznawalności i tym, jak stara się chronić swoją prywatność.

Obrosłam w te mity, bo tylko legendy w nie obrastają i odpowiada mi to, że nikt mnie tak naprawdę nie zna. To jest złudzenie, to jest iluzja, którą sprzedaję. Nie wie nikt o mnie nic. Nikt nie wie, gdzie mam drugi dom, nikt nie wie o moim życiu prywatnym, o moim partnerze, czy go mam, czy go nie mam - wyznała w rozmowie z Magdą Gessler Doda.

Głośne związki z mężczyznami żyjącymi na świeczniku show-biznesu i jeszcze głośniejsze rozstania sprawiły, że Doda zamierza chronić przed światem swoją miłość. Odnosząc się do doniesień na temat swojego kolejnego ślubu, powiedziała krótko: "Lubię śluby, rozwody też" - wyznała z rozbawieniem.

Ja swojego trzeciego męża pokażę dwa lata po ślubie, kiedy przejdzie wszystkie testy wojenne (...) Moje życie to jest gotowy scenariusz na film, tak jak twoje, nawet na serial i taki mocny brazylijsko-kolumbijski właśnie - dodała.

Przypominamy, że już niebawem na platformie Prime Video pojawi się wyjątkowy dokument "Doda", który ma ukazać życie i karierę Doroty Rabczewskiej od kulis, z jej prywatnymi archiwami, nieznanymi dotąd nagraniami i komentarzami osób z jej otoczenia.

Doda gorzko o cenie sławy

Jak podkreśliła w rozmowie z Magdą Gessler, Doda, która już od najmłodszych lat była związana z branżą muzyczną, już nie pamięta czasów, gdy była nierozpoznawalna. Dodała, że cena sławy dla wielu jest bardzo wysoka.

Nie pamiętam w ogóle, jak to jest nie być sławną. Większość ze znanych gwiazd, jak oglądasz programy biograficzne na ich temat, zawsze siada w tych swoich pięknych, bogatych fotelach i żałują jednego na stare lata, że nie doświadczyli prawdziwego życia. Po prostu podróży, zrobienia tego, o czym marzą, że ciągle byli w trasie, ciągle pracowali, ciągle więcej, więcej, ambicja, pieniądze, a potem zabrakło im takich prostych, małych rzeczy, jak chodzenie na boso po trawie, półnago, bez lęku, że ktoś obserwuje, opisze, oceni.

Dodała, że od trzech lat skrycie chroni swoją prywatność i choć początkowo nie było to łatwe, teraz bardzo cieszy się ze swojej decyzji.

Z tym ślubem z pewnością nikt się nie dowie, swoje życie prywatne od trzech lat całkowicie trzymam z dala od show-biznesu, co jest dla mnie kompletną nowością. I też jestem z siebie bardzo dumna. Na początku to mnie dużo kosztowało takiej dyscypliny, zmiany w ogóle priorytetów, zmiany mojego nastawienia, podejścia i teraz jestem tak szczęśliwa.

Zaskakujące kulinarne wyznania Dody z dzieciństwa

Doda nie stroniła też od tematów związanych z kulinariami. Wspominając dzieciństwo, opowiedziała, że jako dziecko uwielbiała czerninę, tradycyjną zupę z dodatkiem krwi zwierzęcej.

Byłam jedynym dzieckiem, które jadło czerninę. Jak w szkole mówiłam, że kocham czerninę, pytali „co to jest?”, a ja na to, że krew, to wszyscy: „Jezu, co to się je u tych Rabczewskich - wspomniała.

Jednocześnie przyznała, że nie wszystkie dania dzieciństwa dobrze jej się kojarzą. "Zsiadłe mleko z ziemniakami. W ogóle mleko z kożuchem... Do tej pory jak sobie tylko myślę o tym kożuchu, to daj spokój" – wyznała, opisując wyraźną niechęć do tych smaków.

