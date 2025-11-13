Doda szczerze o byciu singielką. Żałuje wielu wydarzeń z przeszłości

Z okazji 10. urodzin Party.pl naszą redakcję odwiedziła Doda. Jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu opowiedziała o nowym rozdziale w życiu. Wokalistka poruszyła temat uciekania z relacji w relację, powielania schematów, błędów przeszłości oraz byciu singielką.

Doda postanowiła, że będzie singielką! „Będę sama z sobą”

Gdy Doda ogłasza, że rozpoczyna nowe życie, wszyscy zastanawiamy się, który to już raz? Wokalistka w wywiadzie dla naszej redakcji sama przyznała, że trudno byłoby jej policzyć. Tym razem jednak - jak stwierdziła - przeszła przełomową zmianę. Gwiazda miała świadomość, że po rozstaniu niemal natychmiast rozpoczynała kolejny związek. Choć nierzadko były fajerwerki, to ostatecznie z tych relacji nie wychodziło nic poważnego. W końcu postanowiła przerwać wpadanie w błędne schematy.

Nie liczyłam już tego. Nie mam zielonego pojęcia. Mnóstwo razy. (...) Jeśli chodzi o życie prywatne, jako młoda dziewczyna, nie pamiętam, żebym była dłużej singielką niż bardzo krótki okres czasu. Szybko potrzebowałam zastępstwa, żeby gdzieś te rany zasklepić lub pokazać, że wszystko u mnie okej. Żeby odwrócić uwagę od rozstania czy byłego partnera, który intencjonalnie focusował na sobie uwagę, żeby podkręcać to. I wchodziłam w relację, która koniec końców po jakimś czasie okazywała się tylko zakochaniem i nie wchodziła w żadne głębokie uczucie. Bo niby jak miało być głębokie uczucie, skoro nie dałam sobie przestrzeni na to, żeby się uzdrowić, odchorować opowiedziała Doda.

W dalszej części wywiadu artystka zdradziła, że wreszcie powiedziała „stop” i poświęciła czas sobie. Skupiła się na własnych potrzebach i zrobiła sobie długą przerwę od mężczyzn. Choć - jak sama przyznała - nie zawsze było to łatwe.

W końcu dotrwałam do momentu, który był dal mnie zbawienny. Pomyślałam sobie: No, never ever. Rok celibatu. Zero facetów. Chociażby nie wiem kto przede mną stanął - a świat jest bardzo bezczelny, bo naprawdę miałam wspaniałe sytuacje do wykorzystania, ale byłam osobą bardzo asertywną, bo wiedziała, że znowu będzie powtarzał się mój schemat. (...) Będę sama z sobą. Nie ulegnę żadnej presji. Będę w relacji wtedy, kiedy poczuję dla siebie, że tego chcę, bo i tak nikt się tego nie dowie wyznała.

Doda żałuje błędów przeszłości

Podczas rozmowy Doda w przypływie szczerości przyznała, że żałuje wielu sytuacji z życia prywatnego. Wbrew popularnemu powiedzeniu „Co cię nie zabije, to cię wzmocni”, wokalistka stwierdziła, że niektóre doświadczenia dały jej jedynie traumę, nic więcej i gdyby miała wybór, wymazałaby je z pamięci.

Żałuję wielu rzeczy, które mi się przytrafiły. Mimo że wiem, że były one konsekwencją moich wyborów. Ale większość moich prywatnych perturbacji, chciałabym, żeby nigdy się nie zdarzyła. Żebym nigdy nie spotkała tych ludzi, żeby życie im się dobrze ułożyło z kimś innym powiedziała.

