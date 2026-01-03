Doda to jedna z najbardziej barwnych, a zarazem kontrowersyjnych postaci polskiej sceny muzycznej. Nie dziwi więc fakt, że Prime Video zdecydowało się zrealizować trzyodcinkowy serial dokumentalny właśnie o królowej polskiego show-biznesu. O nagrywaniu materiałów do dokumentu "DODA" sama artystka wspominała już jakiś czasu, pokazując, jak kamery towarzyszą jej zarówno w zawodowych, jak i prywatnych momentach. Choć premiera filmowego życiorysu gwiazdy jeszcze nie nadeszła, to już budzi ona duże emocje. Swojego komentarza w sprawie udzieliła między innymi Edyta Górniak.

Doda zapytana o Edytę Górniak szybko skwitowała: "tak się droczy"

W jednym z wywiadów Edyta Górniak wyznała, że nie zamierza oglądać dokumentu "DODA", co wywołało niemałe poruszenie w mediach. Wokalistki już ponad rok temu hucznie ogłosiły swoje pojednanie, dlatego chłodne słowa Górniak zdziwiły internautów. Doda zapytana przez dziennikarkę Kozaczka o wypowiedź znajomej z branży bardzo szybko i z uśmiechem na twarzy odpowiedziała:

Obejrzy (Edyta Górniak przyp. red.), tylko tak się droczy. Oczywiście, że tak. Na pewno obejrzy. Dlaczego miałaby nie obejrzeć? Nie rozumiem

W dalszej części Doda śmiało wyznała, że sama z chęcią obejrzy dokument o Edycie Górniak, którego premiera również zapowiadana jest na 2026 rok.

Ja obejrzę na przykład jej film. (...) Z przyjemnością obejrzę jej film. Ja zawsze zresztą wszystkie dokumenty oglądam, ponieważ jest to dla mnie bardzo inspirujące. Zwłaszcza że wiem, jakimi różnymi trudnościami, kłodami, cierpieniami okupiony jest sukces. Tym bardziej z przyjemnością obejrzę jej drogę, która na pewno nie była łatwa, bo dla mnie to jest motywujące i dla mnie jest to też jakaś inspiracja. W ogóle lubię oglądać filmy ludzi sukcesu przyznała Doda

Doda gorzko o polskim show-biznesie

W dalszej części rozmowy Doda zdecydowała się również na skomentowanie rodzimego show-bieznesu zarówno w kontekście swojej kariery, jak i swoich znajomych z branży.

W Polsce mamy bardzo ciężki rynek. stanowczo powiedziała arystka

W jednej z najświeższych wywiadów Doda również wypowiedziała się o jej obecnej relacji z Edytą Górniak, przyznając, że nie mają bliskiej relacji. Podkreśliła, że show-biznes w Polsce nie sprzyja zdrowym przyjaźniom, dlatego pozostawia zawodowe znajomości wyłącznie na stopie koleżeńskiej.

