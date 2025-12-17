Doda jest definitywnie jedną z najbardziej znanych wokalistek i osobowości medialnych w Polsce. Już od 25 lat szokuje, zachwyca i zaskakuje polską publiczność, wywołując w odbiorcach szeroki wachlarz skrajnych emocji. Od pierwszych lat kariery konsekwentnie budowała swoją markę zarówno w świecie muzycznym, jak i medialnym, szybko zyskując miano królowej polskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że powstał o niej serial! Oto pierwszy zwiastun.

Pierwszy zwiastun serialu o Dodzie zaskakuje

Trzyodcinkowy serial dokumentalny o Dodzie, którego produkcji podjęło się Prime Video, już od miesięcy promowany jest przez artystkę. Wiemy, że w ostatnim czasie kamery towarzyszyły jej w wielu sytuacjach zarówno tych zawodowych, jak i bardziej prywatnych. Na swoim Instagramie gwiazda pokazała też kulisy gromadzenia archiwalnych materiałów w swoim rodzinnym domu w Ciechanowie - oczywiście przy pomocy uwielbianej przez grono jej fanów mamy, Wandy.

Pierwszy zwiastun zapowiadający dokument "DODA" bardzo szybko zyskuje popularność wśród internautów i budzi niemałe emocje. Oprócz wypowiedzi samej celebrytki oraz nagrań obrazujących ikoniczne momenty jej kariery, w teaserze usłyszeć można zaskakujące wypowiedzi znanych osób. O karierze Dody wypowiedzieli się między innymi Edward Miszczak, Nina Terentiew, Karolina Korwin-Piotrowska, Maria Sadowska, była menegerka gwiazdy Maja Sablewska oraz założyciel zespołu Virgin - Tomasz Lubert.

Mówią wprost, jaka jest Doda: Miszczak, Terentiew, Sablewska

W pierwszym zwiastunie serialu dokumentalnego "DODA" największą rolę odegrała nie sama gwiazda, a osoby, które przez lata jej kariery miały okazję z nią współpracować. Mimo że medialny wizerunek gwiazdy często łączony jest z kontrowersją i dużymi emocjami, wypowiedzi osób mówiących w teaserze zaskakują. Nie zabrakło bezkompromisowych epitetów i porównań.

Dla nas Doda była właśnie taką kosmitką z tego innego świata podsumowała Maria Sadowska, która miała okazję współtworzyć z Dodą film Dziewczyny z Dubaju

Szerzej o postaci medialnej Dody wypowiedziała się też dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska w słowach:

Na pewno ona potrafi dowalić. Ją to myślę, że ją to kręci, znaczy ta pyskówka'

Nie zabrakło też słów osób, które w przeszłości pozostawały z gwiazdą w bliskiej współpracy.

To jest wariatka, ale ona ma wielkie serce powiedziała Maja Sablewska, była menegerka Dody

Doda nie umie, nie chce i nie zamierza pracować zespołowo z nikim. To nie chodzi o moją osobę wyznał Tomasz Lubert, założyciel zespołu Virgin

A wy, co sądzicie o karierze Dody?

