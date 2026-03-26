W Warszawie trwa ogólnopolski protest ws. zwierząt. Tłum zgromadził się na ul. Wiejskiej pod Sejmem. To głos w imieniu zwierząt, by walczyć z bezdomnością i przeciwko ich krzywdzie. Na miejscu stawiły się m. in. Doda, Agata Młynarska, Edyta Herbuś, Damian Zduńczyk i Anna Korcz.

Doda o ogólnopolskim proteście ws. zwierząt w Warszawie

Zaczęło się od zwykłego zrywu serca. W zimę Doda chciała pomóc bezdomnym zwierzakom i kupić kilka ciepłych ubranek i karmę. Okazało się, że otworzyła puszkę pandory. Problem bezdomności zwierząt okazał się być olbrzymi, a serce łamały nie tylko ilość bezdomniaków ale także warunki, w jakich żyją. Okazało się, że w wielu schroniskach brakuje ocieplanych bud, zimowych termicznych ubrań dla zwierząt, a także karmy.

Doda nagłośniła nie tylko sam problem ale dotarła również do patoschronisk. Przykład Sobolewa czy Bytomia mroził krew w żyłach. W kolejnych tygodniach brała udział w posiedzeniach nadzwyczajnych ws. zwierząt w Sejmie. Mówiła o kastracji i sterylizacji zwierząt. O problemie braci mniejszych rozmawiała również z ministrem sprawiedliwości oraz parą prezydencką.

Dziś Doda dalej chce być twarzą i głosem zwierząt. Chce, by ludzie nie zapomnieli o czworonogach, szczególnie teraz gdy zima i złe warunki minęły. Chociaż mróz przestał być kłopotem, nie znaczy, że problem zniknął.

My wszyscy jednym głosem (...) mamy jedną ideę i jeden główny cel. Zniszczyć bezdomność psów i kotów. U podstaw. Spowodować, aby schroniska były coraz bardziej puste. Spowodować, aby zwierzęta, które trafiają do schronisk faktycznie znajdowały tam schronienie, a nie obozy śmierci. Możemy naszą dezaprobatą, jutrzejszą, naprawdę wiele zmienić. Musimy walczyć o kastrację i sterylizację i uderzać w bezdomność od podstaw. (...) Wykorzystajmy tę sytuację, bo kolejnej już nie będziemy mieli takiej nigdy szansy. A zwierzęta zostaną tam, gdzie były. Już nikt ich nie usłyszy, tak, jak ich nie słyszał przez kolejnych poprzednich wiele lat (...) Pokażcie, czy była to dla Was moda. Jeszcze się skończyło na wiosnę pomaganie zwierzętom. (...) Bo moda na pomaganie dla ludzi, którzy kochają zwierzęta, nie kończy się nigdy apelowała dzień przed protestem w Warszawie.

W sieci dostępny jest również apel Dody dla zwierząt, który wciąż mogą podpisać wszyscy Ci, którym do tej pory się nie udało.

Znani na proteście ws. zwierząt w Warszawie

Pod Sejmem w Warszawie zgromadził się tłum, którym los zwierząt nie jest obojętny. Polacy chcą zwrócić uwagę władz na to, jak wielki jest problem zwierząt bezdomnych. Demonstrujący domagają się konkretnych zmian w prawie, które pomogą tym, którzy nie mają głosu. Chodzi m. in. o obowiązek czipowania zwierząt, kastracje, sterylizacje, ograniczenia ws. pseudochodowli, kontroli schronisk oraz surowych kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Na demonstracji nie zabrakło Edyty Herbuś, Agaty Młynarskiej, Dody, Damiana Zduńczyka czy Anny Korcz.

