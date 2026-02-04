Doda ma powody do radości. Internauci wysłuchali apelu artystki, która prosiła o wsparcie w sprawie ochrony zwierząt. Takiego odzewu można było się spodziewać.

Doda w Pałacu Prezydenckim: czego dotyczyło spotkanie?

W miniony wtorek, 3 lutego 2026 roku, Doda odbyła spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim oraz jego żoną Martą Nawrocką w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa dotyczyła dramatycznej sytuacji w tzw. patoschroniskach - schroniskach, w których dochodzi do rażących zaniedbań i krzywd wobec zwierząt. Po spotkaniu z Nawrockimi Doda zdradziła szczegóły i wystosowła apel. Artystka, która od kilku tygodni aktywnie działa na rzecz zwierząt w schroniskach prosiła internautów, aby podpisali jej apolityczny apel. Fani od razu zareagowali. Ile podpisów udało się zabrać w zaledwie kilka godzin?

Internauci zareagowali na apel Dody. Wielki sukces artystki

Doda na swoim profilu na Instagramie udostępiła link do strony, na której każdy może wesprzeć Dodę i podpisać się pod jej apolitycznym apelem "Dla zwierząt ponad podziałami".

Polki i Polacy wymagają od rządzących porozumienia ponad podziałami. Nie róbcie, w swoim sporze, zakładników z niewinnych istot. Zostaliście wybrani, by stanowić prawo. Ustawy muszą po wyjściu z komisji nadzwyczajnej zostać jak najszybciej przeprocedowane i uchwalone czytamy na stronie z apelem Dody.

Podstawą są: kastracja i chipowanie zwierząt oraz nowy system kontroli, które będą obiektywnie weryfikować stosowanie się do przepisów, pod groźbą surowych i nieuchronnych kar finansowych dla tych, którzy tego nie robią osoby wobec których toczą się postępowania o znęcanie, powinny mieć zakaz zbliżania i pracy ze zwierzętamikary za znęcanie, porzucanie i zaniedbywanie zwierząt powinny być o wiele bardziej dolegliwe, a te finansowe - o wiele wyższe wymienia artystka.

Doda nie musiała prosić dwa razy, aby momentalnie zebrać mnóstwo podpisów. Już teraz jej inicjatywę poprawło ponad 103 tys. osób!

Jak widać mnóstwo osób wspiera artystkę w walce o dobro zwierząt.

