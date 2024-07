1 z 12

Dziś w warszawskiej restauracji "Po prostu Zachęta" odbył się piękny koncert "Oda do wiosny" poświęcony twórczości Ireny Jarockiej. Największe przeboje artystki wykonała Danuta Błażejczyk z udziałem wyjątkowych gości. Impreza przyciągnęła mnóstwo gwiazd. Przypomnijmy: Gwiazdy na koncercie "Oda do wiosny" poświęconemu Irenie Jarockiej

Największą sensację swoim pojawieniem wzbudziła Doda. Artystka w wiosennej stylizacji zachwyciła wszystkich gości, a fotoreporterzy nie mogli oderwać od niej wzroku. Dorota do białej sukienki marki Karen Paul dobrała oryginalne okulary Fendi, blado żółtą torebkę od Celine, buty marki Louboutin oraz ciekawą biżuterię. Dodajmy, że biały total look to najmocniejszy trend tej wiosny. Wieczór spędziła m.in. obok Alicji Majewskiej, z którą często rozmawiała.

Tak Doda zaprezentowała się na koncercie "Oda do wiosny":

