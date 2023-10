Doda idzie jak burza! Po sukcesie "Dziewczyn z Dubaju", który jest najchętniej oglądanym w Polsce filmem, piosenkarka zachwyciła fanów kolejnym projektem. Wokalistka do teledysku swojego najnowszego singla "Fake Love" zaprosiła przystojnego aktora Kamila Nożyńskiego, a w sieci zawrzało. W klipie możemy oglądać namiętny pocałunek tej dwójki. Czyżby pomiędzy Dodą, a Nożyńskim była prawdziwa chemia. W rozmowie z naszą reporterką Doda zdradziła, czy ma romans z aktorem.

Doda ma romans z Kamilem Nożyńskim?

Po rozwodzie z Emilem Stępniem i medialnej wojnie z byłym mężem, a także przyznaniu się do załamania nerwowego, Doda znów wraca do gry i to w wielkim stylu. Artystka najpierw wydała huczną imprezę rozwodową, by później świętować sukces "Dziewczyn z Dubaju". Po weekendzie otwarcia film cieszył się rekordową oglądalnością, i jak przyznaje artystka "już się zwrócił". Jednak Doda nie osiada na laurach i właśnie zaskoczyła fanów kolejnym projektem. Jej singiel "Fake Love" bije rekordy popularności, a teledysk z udziałem Kamila Nożyńskiego sprawił, że w sieci zawrzało.

Nie trzeba było długo czekać, by w mediach pojawiły się domysły, jakoby Doda miała romans z Kamilem Nożyńskim. Czy pomiędzy wokalistką a aktorem naprawdę jest coś więcej, a może Doda przyjaźni się z nim tak, jak z amerykańskim aktorem Maxem Hodgesem, który również był łączony z artystką? Koniecznie zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Doda.