Doda po ponad rocznej przerwie w karierze teraz rozpieszcza swoich fanów nowymi, muzycznymi niespodziankami. W sieci pojawił się właśnie teledysk do utworu "Fake Love", który już zdążył rozgrzać fanów artystki do czerwoności. Musicie go zobaczyć! Zobacz także: Doda spaceruje po Warszawie z dodatkami za prawie 40 tysięcy! Doda prezentuje teledysk do utworu "Fake Love"! Mijający 2021 rok był dla Dody niezwykle pracowity, ale artystka nie zamierza zwalniać tempa. Po wielkim sukcesie filmu "Dziewczyny z Dubaju" , którego Doda jest producentką kreatywną, teraz przyszedł czas na muzyczną perełkę, czyli utwór "Fake Love" ! Jest to kolejny utwór zapowiadający czwarty, solowy album Dody. Zobacz także: Sylwester z Polsatem 2021/2022: Znamy szczegóły występu Dody! Zobaczcie nagranie z próby! O czym w nowym utworze śpiewa artystka? Doda w piosence "Fake Love" dzieli się z fanami swoją historią oraz tym, czym jest uzależnienie od emocji i drugiego człowieka. Gwiazda po raz pierwszy tak szczerze i otwarcie śpiewa o swoich uczuciach, bowiem z perspektywy czasu tytułowe „Fake Love” to jedyna forma miłości, jaką zaznała od partnera. "Fake Love" ubrany w taneczne, klubowe brzmienie z pewnością pozostanie w głowach słuchaczy na długo. Co ważne, to właśnie Doda jest producentem teledysku do utworu "Fake Love", zaś jego realizacją zajął się Moher. Artystka zaprosiła też do teledysku Kamila Nożyńskiego, aktora znanego z głównej roli w serialu "Ślepnąć od świateł", a choreografią teledysku zajął się Mariusz „Maniek” Kotarski, który współpracował m.in. z Taylor Swift oraz Camilą Cabello. Nowy teledysk Dody dopiero co pojawił się w sieci,...