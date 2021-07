Doda i Max Hodges spacerują za ręce. Nowe zdjęcia paparazzi

Ania z "Rolnik szuka żony" układa sobie życie po rozstaniu z Jakubem. Uczestniczka nie ma pretensji do rolnika i zdradza, że decyzja o rozstaniu była wspólna i przemyślana. Relacja jakiej doświadczyła pomogła jej ponownie uwierzyć w miłość i przekonać się jeszcze może być szczęśliwa. Aktualnie postanowiła wyjechać z kraju wraz ze swoimi przyjaciółmi. Radosne nastawienie byłej partnerki Jakuba nie wszystkim jednak się podoba. Jakie relacje aktualnie panują pomiędzy byłymi partnerami? Zobacz także: Po rozstaniu z Jakubem i fali krytyki, Ania z "Rolnik szuka żony" zamieściła wymowną odpowiedź... Ania z "Rolnik szuka żony" o relacjach z Jakubem po rozstaniu Ania z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z Party.pl . przyznała, że udział w programie był dla niej czymś więcej niż tylko uczuciem, które ostatecznie nie przetrwało próby czasu. Zdradziła, że najważniejszą wartością, którą wyniosła jest to, że znowu uwierzyła w to, że może być szczęśliwa. Do udziału w programie namówił ją 12-letni syn, który chciał, żeby mama w końcu była szczęśliwa. I udało się! Nie żałuję niczego, zawsze warto jest próbować. (...) Dzięki temu, że zgłosiłam się do programu znowu zaczęłam wierzyć w miłość, otworzyłam się na nowe znajomości ale przede wszystkim bliżej poznałam samą siebie. Ania odniosła się również do wciąż pojawiającej się krytyki na temat rozstania z Jakubem. Wielu internautów zarzuciło jej, że zabawiła się jedynie uczuciami rolnika. Ania nie ma pretensji o zainteresowanie jej rozstaniem. Ma świadomość, że uczucie rodziło się na oczach widzów, którzy teraz chcą wyrazić swoją opinię. Dodała, że pomimo rozstania zarówno ona jak i Jakub wciąż życzą sobie wszystkiego, co...