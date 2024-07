Doda skomentowała głośny wywiad Kuby Wojewódzkiego! Dziennikarz w rozmowie z magazynem dla mężczyzn stanął w obronie swojej partnerki, która na planie programu "Azja Express" miała niezbyt przyjemną wymianę zdań z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem. Piłkarz i gwiazda TVN byli wściekli za brak pomocy i złośliwość ze strony Renaty Kaczoruk, która nie chciała ich zabrać na pakę samochodu, którym sama podróżowała. Doszło wówczas do ostrej wymiany zdań pomiędzy uczestnikami show. Wojewódzki w rozmowie z magazynem "Playboy" ostro podsumował, że zachowanie Rozenek i Majdana mówiąc m.in. bardzo ostre słowa: "Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej". Rozenek i Majdan już zapowiedzieli, że z Kubą spotkają się w sadzie.

A jak na tak mocne wypowiedzi zareagowała Doda o której Kuba Wojewódzki wspominał przy okazji wytykania zdrad Radosławowi Majdanowi?

Prawda jest taka, że każdy chce bronić swoich najbliższych i już. Nie ważne czy to jest Renulka, Kazimierz, Gosia czy Moniczka. Po prostu atakując kogoś najbliższego , obrażając go, druga osoba nie patrząc na konsekwencje też chce stanąć w jego obronie. I po prostu trzeba myśleć, za każdym razem kiedy to się robi. Uważam, że najbliższe osoby, które się kocha czy rodzina to jest temat tabu, nie powinno się tego ruszać.

Zgadzacie się z opinią Dody? Posłuchajcie jej wypowiedzi dla Party.pl!

