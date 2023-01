Doda jak Shakira i Miley Cyrus - też zemściła się na byłym partnerze piosenką

W ostatnich dniach cały świat żyje konfliktem Shakiry i Gerarda Pique oraz wymownym utworem piosenkarki, która uderza w niewiernego ojca swoich dzieci i jego kochankę. Na podobny zabieg zdecydowała się również Miley Cyrus, która w dniu urodzin byłego męża - Liama Hemswortha - wbiła mu szpilę sugestywną piosenką. Ta forma zemsty nie jest też obca Dodzie! Właśnie opublikowała jednoznaczne InstaStories!

Doda jak Shakira - zemściła się na byłym partnerze piosenką

Piosenka, w której Shakira uderza w Gerarda Pique w zaledwie kilka dni od premiery stała się hitem sieci. Wokalistka nie tylko rozprawia się w niej z niewiernym byłym partnerem i kobietami, z którymi ją zdradzał, ale też jak sama przyznaje, w ten sposób oczyszcza swoje myśli.

- Nigdy nie sądziłam, że to, co traktowałam jako katharsis i co miało przynieść mi ulgę, zostanie numerem jeden na świecie - wyznała na Instagramie Shakira.

Po medialnej burzy, jaką wywołała piosenka, szybko wyszło na jaw, jak Shakira dowiedziała się o zdradach Gerarda Pique. Co więcej, wiadomo też, ile wokalistka zarobiła na rozstaniu. Teraz Doda postanowiła nawiązać do najnowszego kawałka kolumbijskiej artystki i przypomnieć fanom swoją piosenkę zemsty.

Instagram @dodaqueen

Za pośrednictwem InstaStorie Doda opublikowała fragment swojego utworu z 2016 roku.

- Miley nagrała "Flowers" o eks, Shakira diss na Pique, a Doda nagrała polską revenge song w 2016 roku. Posłuchajcie tylko tekstu - pisze na InstaStories Doda, dodają fragment teledysku do piosenki "Anyżk".

W swojej piosence zemsty Doda śpiewa wprost:

- Tyle pił tyle brał, łatkę kłamcy miał. - Potem dodaje - Minut pięć, góra sześć, co noc mikro jęk. A ja nadal go kochałam.

O kim Doda śpiewała w piosence "Anyżk"? Tego nigdy nie zdradziła. Warto jednak zaznaczyć, że do czasu powstania utworu, wokalistka miała za sobą medialne związki z Radosławem Majdanem, Nergalem, Błażejem Szychowskim oraz Emilem Haidarem.

Instagram @dodaqueen

Przypominamy, że zaledwie dzień po tym, jak Shakira wydała swój diss na Gerarda Pique, na podobną piosenkę zemsty zdecydowała się również Miley Cyrus. Była gwiazda Disney'a w dniu urodzin ex męża, Liama Hemswortha, wydała singiel "Flowers" nawiązujący do utworu Bruno Marsa "When I Was Your Man", jaki australijski aktor chętnie dedykował jej, gdy byli jeszcze razem. By tego było mało, teledysk do kawałka został nakręcony w imponującej willi, w której były mąż zdradzał Miley Cyrus.

Co sądzicie o takiej formie zemsty na byłych partnerach?

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

JP PARIENTE/JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News