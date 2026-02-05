Doda stanęła na czele walki o ochronę praw zwierząt. Jako jedna z niewielu osób w show-biznesie podjęła się największej liczby działań, by poprawić sytuację zwierząt w schroniskach. Mimo ogromnego zaangażowania Dody, potrzebne jest również wsparcie szerszego grona społeczeństwa. Z tego powodu gwiazda zorganizowała apolityczny apel "Dla zwierząt ponad podziałami", aby każdy, kto jest za poprawą losu zwierząt, mógł podpisać petycję, którą następnie Doda przedstawi premierowi Polski.

Doda apeluje do Polaków. Oznajmiła to wprost

Doda już od kilku tygodni poświęca się walce o ochronę praw zwierząt. Ostatnio Doda była gościem u pary prezydenckiej, aby porozmawiać o dramatycznej sytuacji zwierząt w patoschroniskach. Później gwiazda apelowała o podpisy pod jej apolitycznym apelem. Wystarczyło jedno nagranie Dody i fani ruszyli z pomocą. Teraz artystka przypomina o akcji i mówi wprost, że potrzebuje więcej podpisów aby mogła pokazać Donaldowi Tuskowi, jak wiele osób martwi się o zwierzęta. Na ten moment udało się zebrać ponad 180 tysięcy podpisów.

Teraz Doda opublikowała na swim profilu na Instagramie nowe nagranie, w którym zwróciła się bezpośrednio do odbiorców, zachęcając każdego do złożenia podpisu.

Bardzo wam dziękuje za zaangażowanie i za tyle podpisów, ale to wciąż za mało, by móc wyjść na osobę, która faktycznie jest głosem ludzi i pójść do premiera i pokazać mu dowód na to, że tyle obywateli martwi się o los zwierząt. Jeśli poważnie do tego podchodzicie i chcecie, żebym dobijała się do tych wszystkich drzwi i robiła, co w mojej mocy to potrzebuje dowodu na to, że faktycznie wam zależy. Wyobrażacie sobie, żebym poszła do Donalda Tuska i pokazała mu 200 tysięcy podpisów tylko? zwróciła się wprost do odbiorców.

Doda chce zebrać ćwierć miliona podpisów. "Musimy wszyscy dołożyć do tego cegiełkę"

W dalszej części wypowiedzi Doda przyznała, że całą swoją uwagę i czas skupiła na pomocy zwierzętom. Mimo to walka w dobrej sprawie dodaje jej wiary, że sytuacja może się poprawić, jeśli większość społeczeństwa zaangażuje się w działania razem z nią. W opisie rolki zostawiła motywujący wpis: "Musimy mieć minimum ćwierć miliona".

I zdaje sobie sprawę, że Prezydent ma ważniejsze rzeczy na głowie niż los bezdomnych zwierząt i premier również... i zaskoczę Was ale ja też mam ważniejsze rzeczy na głowie. (...) Musimy wszyscy dołożyć do tego cegiełkę. Bo ja oczywiście mogę się poświęcić ku sprawie, chociaż wolałabym teraz stać na scenie albo po prostu sobie premierę filmu szykować. To nie jest mój szczyt marzeń, żeby teraz latać w garsonkach i ogarniać te wszystkie tematy, ale jeżeli mam to robić to muszę mieć Was ze sobą. wyznała Doda.

Doda chce spotkać się z Donaldem Tuskiem. Powiedziała to na wizji

Doda wystąpiła ostatnio w programie na żywo "Trójkąt polityczny" w TVP Info. Artystka przedstawiła aktualną sytuację bezdomnych zwierząt w Polsce. W rozmowie z Aleksandrą Pawlicką wyznała, że wizyta w Pałacu Prezydenckim była dla niej satysfakcjonująca, ale nie ukrywała również chęci spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Podczas transmisji na żywo Doda wprost zwróciła się do kamery, zapowiadając swoje dalsze działania.

Mi się skończyły stylizacje, jeżeli chodzi o polityczne, porządne, poważne garsonki. Został mi tylko jeden za kolano - dla pana Donalda Tuska. Serdecznie proszę o zaproszenie. wyznała w programie na żywo.

