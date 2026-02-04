3 lutego 2026 roku Doda spotkała się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz Martą Nawrocką w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Tematem rozmowy była trudna sytuacja zwierząt w polskich schroniskach, szczególnie w placówkach w Bytomiu i Sobolewie. Według przekazów medialnych, przez lata miało tam dochodzić do rażących zaniedbań. Artystka wyraziła nadzieję, że władze podejmą konkretne działania, podkreślając, że rozmowa była rzeczowa i obie strony wykazały chęć współpracy. Po spotkaniu z parą prezydencką Doda pojawiła się w programie "Trójkąt polityczny" i została zapytana o rozmowę z Karolem Nawrockim. Padły pytania, które zirytowały artystkę.

Gorąco w studiu TVP Info. Doda ostro do dziennikarki

W miniony wtorek Doda była gościem programu "Trójkąt Polityczny" na antenie TVP Info. Rozmowę prowadziła dziennikarka Aleksandra Pawlicka. Już na początku rozmowy atmosfera zaczęła się zagęszczać. Pawlicka zadała Dodzie pytania o ustalenia ze spotkania z prezydentem, a także próbowała skłonić ją do komentarza na temat tzw. ustawy łańcuchowej.

Pewne rzeczy związane z naszą rozmową zachowam dla siebie. Poza tym ciężko obiecywać coś. Wydaje mi się, że dobry polityk, zanim coś obieca, sprawdza, ile jest w stanie zrobić i wykazać się w tej kwestii Doda mówiła na antenie TVP Info.

Doda, wyraźnie zirytowana, odmówiła ujawniania szczegółów i zaznaczyła, że nie zamierza komentować politycznych decyzji. W odpowiedzi na sugestię dziennikarki, że być może prezydent „potępia w czambuł” propozycje rządu, artystka powiedziała stanowczo:

Pani mówi mi o obietnicach, tak jakby pani chciała na siłę tutaj złapać kogoś za słówko. Nie można składać obietnicy bez pokrycia, pani doskonale sobie zdaje sprawę, że trzeba takie rzeczy najpierw sprawdzić, na ile można pomóc, jeszcze w systemie, który jest od tylu lat tak zakorzeniony w tych wszystkich swoich układach i układzikach. Od samego dołu. Wójt, kierownik schroniska, lokalny weterynarz, lokalny komendant. A pani chce od razu obietnic, najlepiej, żeby je celebrytka złożyła słowami prezydenta. Nie podoba mi się taka rozmowa, tu od razu mówię stop, ponieważ ja się nie dam złapać w taki kozi róg wypaliła Doda.

Doda apeluje do Donalda Tuska o spotkanie

Podczas programu, Doda apelowała również o spotkanie z Donaldem Tuskiem. Artystka zaskoczyła komentarzem w tej sprawie mówiąc wprost.

Mi się skończyły stylizacje, jeżeli chodzi o polityczne, porządne, poważne garsonki. Został mi tylko jeden za kolano - dla pana Donalda Tuska. Serdecznie proszę o zaproszenie

Oglądaliście program "Trójkąt Polityczny" z udziałem Dody? Cała rozmowa z artystką trafiła już do sieci.

