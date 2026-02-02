Doda została zaatakowana przez internautów po tym, jak nagłośniła problemy tzw. patoschronisk. Zaczęło się od placówek w Bytomiu i Sobolewie, które - jak ujawniła - mają kontrowersyjną reputację. Fala hejtu zalała profil Dody na Instagramie. Internauci zarzucają jej, że angażując się w pomoc schroniskom, próbuje ocieplić swój wizerunek po wcześniejszych aferach. Pojawiły się opinie, że jej działania to tylko gra na emocjach. Doda postanowiła kolejny raz odnieść się do wpisów hejterów.

Doda znowu zwraca się do hejterów

W odpowiedzi na zarzuty, Doda zamieściła na Instagramie szereg relacji, w których w mocnych słowach wyraziła swoje stanowisko: "Wasz hejt w ogóle mnie nie zniechęca, dajecie mi tylko motywacji, bo wtedy wiem, że psy nie mogą na was liczyć". W innym wpisie piosenkarka pisała: "Bardzo się dziwię, jest to dla mnie jakaś pokraczna logika, że niektórzy dziwią się z kolei, że ja pomagam schroniskom z taką szemraną reputacją. Albo fundacjom, o których są różne opinie. Weźcie sobie wbijcie raz na zawsze do głowy, nie pomagam im tylko psom! Tak samo ja nie robię tego wszystkiego dla ludzi tylko dla psów!"

Teraz kolejny raz zdecydowała się zwrócić do tych, którzy krytykują jej działania, zarzucając ocieplanie wizerunku:

Mam propozycję: Będę udawała, że się przejmuje, jak każdy hejter kupi po 1 budzie, serio! Daje słowo - że jest szansa, że poczujecie satysfakcję. Podsumowanie: budy: 573 sztuki - zamówione zapłacone, 352 sztuki dostarczone, 221 sztuk w produkcji z czego: 90 sztuk zaplanowanych wg moich informacji na dostawę w przyszłym tygodniu, 131 sztuk czeka na rozdysponowanie (dajcie znać), 50 bud z m1 nadal czeka na finalizację porozumienia napisała na Facebooku.

Działalność Dody na rzecz zwierząt

To miała być tylko "akcja mrozy", okazało się, że odkryła dramat zwierząt i postanowiła zrobić wszystko, by im pomóc. Doda postanowiła przeciwdziałać schroniskom, w którym źle się działo podopiecznym. Doprowadziła do zamknięcia placówek w Bytomiu i Sobolewie. Dziś okazało się, że kierowniczka schroniska w Pawłowie zrzekła się swojej funkcji.

Doda zapowiedziała aukcję charytatywną, z której zyski zostaną przeznaczone na ratowanie zwierząt. Aukcja "Łapy i pędzle" ma ruszyć 10 lutego, a jeśli uda się zebrać oszacowane przed Dodę pół miliona złotych, może na tym skorzystać aż 2,5 tysiąca psów. Doda wzięła udział także w dwóch sejmowych Komisjach Nadzwyczajnych ds. ochrony zwierząt, a dziś media obiegło zdjęcie ze spotkania Dody z ministrem sprawiedliwości Władysławem Żurkiem. Doda czeka również na premierę swojego filmu dokumentalnego "DODA", który również chce wykorzystać do promocji akcji dla zwierząt.

Zobacz także: