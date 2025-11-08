Dwa tygodnie temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w klimatycznym hotelu na Lubelszczyźnie. Uroczystość była wyjątkowa nie tylko dla pary młodej, ale również dla zaproszonych 140 gości, którzy bawili się do białego rana. Nowożeńcy zadbali o każdy szczegół tego wydarzenia, aby był zgodny z ich gustem. Po hucznej zabawie zorganizowano poprawiny w postaci wspólnego spaceru na łonie natury.

Powrót na antenę: wzruszające powitanie w „halo tu Polsat”

W sobotni poranek Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powrócili do pracy i pojawili się razem na antenie programu „halo tu Polsat”. Ich obecność w studiu nie przeszła bez echa – produkcja śniadaniówki przygotowała dla nich poruszającą niespodziankę. Zaraz po wejściu do studia, młoda para została powitana tortem, świeczkami oraz bukietem kwiatów. Emocje sięgnęły zenitu, a wzruszenie malujące się na twarzach prowadzących nie pozostawiało złudzeń, że ten gest głęboko ich poruszył. Maciej Kurzajewski nie krył wdzięczności:

Dziękujemy za wszystkie życzenia i piękne słowa, które usłyszeliśmy po naszym ślubie. To już dwa tygodnie – powiedział ze wzruszeniem.

Niespodzianka przygotowana przez ekipę „halo tu Polsat” spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Tort, kwiaty i serdeczne życzenia wywołały poruszenie. Po krótkim podziękowaniu para błyskawicznie przeszła do swoich obowiązków i poprowadziła dalszą część programu.

Gość specjalny programu: Rafał Zawierucha o karierze w USA

Pierwszym gościem nowożeńców w programie był Rafał Zawierucha. Aktor opowiedział o swojej karierze i życiu zawodowym w Stanach Zjednoczonych. Jego obecność dodała programowi międzynarodowego charakteru i podkreśliła rangę powrotu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na antenę. Zawierucha w rozmowie z parą prowadzących wspominał o swoich doświadczeniach zza oceanu i planach na przyszłość. Segment z jego udziałem spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów, którzy z zaciekawieniem śledzili dalszy ciąg programu po emocjonującym powitaniu nowożeńców.

Zobacz także: Zillmann komentuje relację z Lesar. Tak odpowiedziała na pytanie