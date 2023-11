To już pewne. Dominika Tajner Wiśniewska i Michał Wiśniewscy rozwodzą się. O tym fakcie poinformowała sama żona lidera Ich Troje. W rozmowie z "Party" córka Apoloniusza Tajnera nie ukrywała zaskoczenia:

Reklama

Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Trudno mi rozmawiać, bo ta sytuacja mnie przerasta- mówiła w rozmowie z dziennikarką magazynu "Party".

Co ciekawe, Dominika sądzi, że pozew rozwodowy mógł zostać złożony przez Michała jeszcze w poprzednim roku:

Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic… Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce… - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Jaki był powód? Tego jeszcze nie wie nikt. Plotkuje się, że Michałowi nie podobał się występ Dominiki w "Tańcu z Gwiazdami" i jej bliskie kontakty z Wojtkiem Jeschke, tanecznym partnerem. Ten w rozmowie z Party.pl przyznał, że jest tak samo zaskoczony ich rozwodem, jak Dominika. Na wyjaśnienie Wiśniewskiego musimy więc poczekać.

Głośny ślub Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner Wiśniewskiej

O ile będzie na co czekać. Michał bowiem nie wiele razy wypowiadał się na temat małżeństwa z Dominiką. Za to, jak w pozostałych przypadkach, chciał, żeby o jego czwartym ślubie z Dominiką było głośno. I rzeczywiście - w końcu nierzadko Nina Terentiew zostaje czyimś świadkiem. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości. Dziś to już tylko wspomnienia.

Reklama

Zobacz także: Michał Wiśniewski rozwodzi się już czwarty raz! Poznaj wszystkie jego historie miłosne