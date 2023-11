Nie milkną echa wokół głośnego rozstania Dominiki Tajner-Wiśniewskiej i Michała Wiśniewskiego. Oliwy do ognia dodaje fakt, iż celebrytka nie spodziewała się nawet, że jej mąż złożył papiery rozwodowe. Co więcej, kilka dni wcześniej oboje zapewniali podczas relacji na Instagramie, że bardzo się kochają i nie ma mowy o żadnym kryzysie. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną ich rozstania. Pojawiła się jednak plotka, że Michał Wiśniewski zbliżył się z wokalistką Ich Troje, Agatą Buczkowską.

Agata Buczkowska i Michał Wiśniewskie mają romans? Oświadczenie piosenkarki

Michał Wiśniewski kilkukrotnie wiązał się z kobietami, z którymi pracował na co dzień. Wystarczy wspomnieć Magdę Femme, Mandarynę czy też Annę Świątczak. Teraz również pojawiły się plotki, że Michał Wiśniewski wdał się w romans z Agatą Buczkowską, nową wokalistką Ich Troje. To miało wpłynąć na jego decyzję o rozwodzie. Do tej pory młodziutka piosenkarka nie komentowała tych doniesień. Jednak teraz Agata Buczkowska przerwała milczenie i wydała oświadczenie, w którym ostro rozprawia się z doniesieniami prasy.

Agata Buczkowska na swoim Instagramie opublikowała oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza, jakoby miało ją coś łączyć z Michałem Wiśniewskim.

W odpowiedzi na pojawiające się od kilku dni doniesienia medialne, jakobym miała romans z Michałem Wiśniewskim i była przyczyną rozstania Michała z Dominiką Tajner-Wiśniewską informuję, że nie mam i nigdy nie miałam romansu z Michałem Wiśniewskim - zapewnia Agata Buczkowska.

Agata Buczkowska dołączyła do Ich Troje w 2017 roku

