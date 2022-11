Katarzyna Cichopek komentuje rozstanie Julii Wieniawy: "Tak do końca bym nie wierzyła"

Katarzyna Cichopek na antenie wyraziła swoje wątpliwości, co do rozstania Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. Uważa, że zażartowali z fanów.

Rozpad związku Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego rozgrzał do czerwoności, a także zadziwił polski show-biznes. Na temat relacji młodej pary z chęcią wypowiadają się inni, popularni celebryci. Tym razem swoje zdanie wyraziła Katarzyna Cichopek, która sama ma za sobą medialne rozstanie z dotychczasowym partnerem, Marcinem Hakielem.

Katarzyna Cichopek o rozstaniu Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego

Związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego budził duże emocje, do tej pory jednak para zgrabnie unikała tematu, nie wypowiadając się na temat wzajemnych relacji. Nagle Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki poinformowali o swoim rozstaniu. Zrobili to publikując wspólne zdjęcie na Instagramie przyznając, że pomimo iż nie tworzą już pary, nadal pozostają w serdecznych stosunkach. Publikacja ta wzbudziła sporo emocji pośród fanów aktorskiej pary. Pod postem posypały się liczne komentarze, a fani poddawali wątpliwości autentyczność oświadczenia. Większość z nich uznała, że rzekome rozstanie może być halloweenowym "psikusem". Szczególnie, że pod postem znalazł się hasztag #cukierekalbopsikus, a aktorzy na zdjęciu pozują, ewidentnie gotowi na halloweenowy wieczór. Temat ich rozstania wzbudził także duże emocje w samym show-biznesie. Tym razem to Katarzyna Cichopek zdradziła, co sądzi na temat oświadczenia.

Temat rozstania Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego na antenie "Pytania na śniadanie" poruszyła Katarzyna Cichopek. Podczas formatu "Czerwony dywan" Aleksandra Grysz, przychyliła się do opinii, że rozstanie młodej pary to halloweenowy psikus. Co na to prezenterka? Katarzyna Cichopek również nie do końca wierzy w rozstanie popularnej pary:

W ten Instagram tak do końca bym nie wierzyła. To, co tam się dzieje, nie zawsze dzieje się dokładnie w tym momencie, w którym zostało opublikowane - wyznała.

Jednocześnie dodała, że życzy aktorom, aby nadal tworzyli szczęśliwą parę. Gwiazda "M jak miłość" przyznała także, że podziwia dystans, jakim wykazują się jej młodsi koledzy z branży:

To, co mi się podoba, jeśli są razem, czego im bardzo życzę, to to, że potrafią bawić się tymi wszystkimi plotkami, doniesieniami, mają do tego dystans, nie zdradzając przy tym tak naprawdę, co się u nich dzieje.

Katarzyna Cichopek doskonale wie, co mówi. W końcu w ostatnim czasie sama jest na świeczniku. Wszystko za sprawa głośnego rozwodu z Marcinem Hakielem i nowej relacji Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim.

