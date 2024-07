Aneta Zając odkąd wygrała Taniec z Gwiazdami zaczęła dbać o to, co je i jaką dietę stosuję. Efekty są powalające - w szybko czasie aktorka zrzuciła mnóstwo kilogramów, a zgrabne ciało coraz chętniej pokazuje na okładkach. Przypomnijmy: Zgrabna Zając na okładce. Pokazała seksowne ciało w obcisłym body

Wiele osób zastanawia się, czy w zalewie mnóstwa obowiązków zawodowych gwiazd znajduje czas na regularne i zdrowe gotowanie. Okazuje się, że te zadanie Aneta powierzyła firmie kateringowej, która przygotowuje jej zdrowe posiłki. Zapewnia jednak, że dla na przygotowanie obiadów dla swoich dzieci zawsze znajdzie czas:

Staram się zjadać pięć pełnowartościowych posiłków dziennie. Są bardzo dobrze zbilansowane, jem orzechy, ciemne pieczywo, warzywa, ryby, owoce. Na śniadanie zwykle omlet lub warzywa z chlebem, na obiad mięso z warzywami, na kolację sałatę. Ostatnio jem bardzo dużo kasz, przede wszystkim gryczaną i jaglaną. (...) Nie przestrzegam rygorystycznie godzin posiłków, zdarza mi się jeść po 19. Scedowałam to zadanie na firmę kateringową, jest to bardzo wygodne, a poza tym mam przekonanie, że jem naprawdę zdrowo. Za to na gotowanie dla moich synów zawsze znajdę czas. - mówi