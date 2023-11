Demi Lovato (25 l.) trafiła do szpitala w Los Angeles. Gwiazda została znaleziona nieprzytomna w swojej posiadłości w Hollywood Hills we wtorek przed południem. Demi Lovato miała trafić do placówki po tym, jak przedawkowała narkotyki. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o heroinę. W tym momencie jej stan jest stabilny. Ratownicy podali piosenkarce lek o nazwie Narcan, który podaje się w przypadku przedawkowania narkotyków.

Reklama

Demi jest świadoma. Wraz z rodziną pragnie podziękować każdemu za miłość, modlitwy i wsparcie. Niektóre informacje podawane przez media są nieprawdziwe, ale rodzina prosi o uszanowanie prywatności - powiedział menadżer Demi Lovato.

Problemy Demi Lovato zaczęły się już kilka lat temu >>> Narkotyki, alkohol, bulimia. Wszystkie największe demony Demi Lovato

Więcej: Czym jest depresja maskowana?

Demi Lovato - depresja, bulimia, używki

Demi Lovato od lat walczyła z zaburzeniami odżywiania - cierpiała m.in. na bulimię. Leczyła również depresję. Wcześniej okaleczała się. Jak informują zagraniczne media, Lovato w ostatnim czasie wróciła do używek. Pod koniec czerwca piosenkarka zaprezentowała singiel „Sober”, w którym przyznała, że znów zmaga się z problemami, w tym z alkoholem. Szczerze opowiedziała w jednej z piosenek o swoim powrocie do picia alkoholu.

Fani i przyjaciele Demi Lovato nie mogą uwierzyć w to, co się stało:

Moja przyjaciółka Demi Lovato jest jedną z najbardziej utalentowanych i miłych osób, jakie znam. Módlmy się teraz za nią, uzależnienie jest straszną chorobą. Nie ma szczerszych i dzielniejszych osób na świecie niż Demi - napisał przyjaciel Demi Lovato, Brad Paisley.

Zobacz też: Objawy depresji. Poznaj 5 najczęstszych

Demi Lovato wcześnie zaczęła swoją karierę. Zagrała główną rolę w serialu „Słoneczna Sonny” i filmie „Camp Rock”. Była również jurorem w amerykańskiej edycji programu „The X Factor”.

Sprawdź koniecznie: Jeszcze dystymia czy już depresja – jak je odróżnić i leczyć

Reklama

Demi Lovato w szpitalu.