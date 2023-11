We wtorek, 24 lipca, światem wstrząsnęła szokująca wiadomość, która dotyczyła artystki Demi Lovato. Młoda gwiazda, która przez ostatnie lata była uzależniona od narkotyków i alkoholu, trafiła do szpitala! Zagraniczne media donosiły, że Demi przedawkowała narkotyki, choć jej bliscy zaprzeczali tym informacjom, nie podając jednak rzekomo prawdziwego powodu obecności Demi w szpitalu.

Zaledwie miesiąc temu sama Demi przyznała w utworze "Sober", że znów sięga po używki, szczerze przyznając się, że znów zrezygnowała z trzeźwości.

Asystentka znalazła nieprzytomną Demi

Wraz z upływem czasu na jaw wychodzi coraz więcej informacji. Okazuje się bowiem, że nieprzytomną Demi znalazła jej asystentka w jej domu około godziny 11. Wtedy natychmiast zadzwoniła po kartkę. Serwis TMZ dotarł do szokującego nagrania z rozmowy asystentki z pogotowiem. Kobiet prosi, by karetka przyjechała z wyłączonym sygnałem. Prawdopodobnie nie chciała zwracać niczyjej uwagi. Jednak pracownik pogotowia nie zgodził się na to.

Posłuchajcie nagrania!

Dwa dni temu rodzina i przedstawiciele wokalistki wydali oświadczenie w sprawie stanu jej zdrowia. Okazało się, że stan 25-letniej gwiazdy jest stabilny - Demi obudziła się, są przy niej najbliżsi. Współpracownicy Lovato twierdzą także, że niektóre informacje, które pojawiły się w sieci, są nieprawdziwe.

Demi obudziła się i jest otoczona rodziną, która chce podziękować wszystkim za miłość, modlitwy i wsparcie. Część informacji podawanych przez media jest niezgodna z prawdą, a bliscy proszą obecnie o uszanowanie jej prywatności a nie kolejne spekulacje. Powrót do zdrowia i regeneracja są w tej chwili najważniejsze - czytamy.

Mamy nadzieję, że Demi szybko dojdzie do siebie!

Demi Lovat od lat zmaga się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu

Artystka wciąż przebywa w szpitalu

