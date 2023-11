Demi walczyła z nałogami już na początku swojej kariery. Zmagała się również z anoreksją oraz depresją. Następnie zdiagnozowano u gwiazdy chorobę afektywną dwubiegunową:

"Jestem bardzo, bardzo dobra w manipulowaniu ludźmi i to właśnie robiłam przez swoją chorobę. Manipulowałam wszystkimi wokół mnie. Zdarzało się, że zapędzałam się coraz dalej w kłamstwie, żeby na zewnątrz wszystko wyglądało ok. ... Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam, ale ukrywałam to, że biorę narkotyki, przemycając je. Nie mogłam wytrzymać dłużej, niż 30 minut do godziny bez kokainy i zabierałam ją do samolotów. Przemycałam ją właściwie i czekałam, aż wszyscy w pierwszej klasie zasną, by zrobić to tam. Przemykałam się do łazienki i robiłam to. Tak się działo nawet, jak ktoś był ze mną. Miałam swojego stróża trzeźwości, kogoś, kto był ze mną 24 h na dobę, mieszkał ze mną, a i tak byłam w stanie to przed nim ukryć" - mówiła w jednym z wywiadów.