Alkohol jest silną substancją psychoaktywną mogącą wywoływać uzależnienie psychiczne lub fizyczne. Największym problemem jest zależność psychiczna, która doprowadza do ponownego sięgania po wysokoprocentowe trunki. Uzależnienie fizyczne wyraźnie ujawnia się po odstawieniu alkoholu w postaci zespołu abstynencyjnego.

Alkohol wywołuje uzależnienie fizyczne i psychiczne. Zależność fizyczna ujawnia się w postaci tolerancji lub objawów abstynencyjnych po odstawieniu trunków. Alkoholizm uznawany jest za przewlekłą i postępującą chorobę prowadzącą do bardzo poważnych powikłań zdrowotnych.

Uzależnienie od alkoholu - kiedy można je stwierdzić?

Uzależnienie od alkoholu, nazywane inaczej alkoholizmem jest przewlekłych schorzeniem mogącym doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Charakterystycznymi objawami uzależnienia od alkoholu są m.in.:

niemożność powstrzymywania się od picia,

przyjmowanie coraz większych ilości alkoholu,

zaniedbywanie ważnych sfer życia, czyli obowiązków domowych, rodzinnych, zawodowych,

kontynuowanie picia mimo stwierdzenia choroby, której przebieg się pogarsza w wyniku alkoholizmu,

ciągłe myślenie o spożyciu alkoholu, który staje się najwyższym celem,

picie alkoholu w sytuacjach niedozwolonych, np. w pracy, w trakcie prowadzenia pojazdu,

pojawienie się objawów odstawiennych po zaprzestaniu picia,

objaw tolerancji, czyli pozorna trzeźwość przy utrzymywaniu się określonego stężenia alkoholu we krwi.

Alkohol prowadzi do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Zależność psychiczna polega na odczuwaniu silnej potrzeby spożycia alkoholu w celu poprawy ogólnego samopoczucia. Uzależnienie fizyczne jest związane ze wzrostem tolerancji organizmu na alkohol oraz pojawieniem się objawów abstynencji alkoholowej po odstawieniu źródła uzależnienia.

Uzależnienie psychiczne od alkoholu - czym się objawia?

Uzależnienie psychiczne od alkoholu jest bardzo silną i trudną do przezwyciężenia potrzebą przyjmowania środka psychoaktywnego, który przyczynia się do wystąpienia zaburzeń psychicznych. Początkowo pije się dla towarzystwa, inicjując tzw.“kolejki”. Osoba uzależniona zdaje sobie sprawę, że alkohol przynosi rozluźnienie i ulgę oraz zwalcza stres. Sięgając po wysokoprocentowe trunki, tłumaczy się potrzebą odstresowania i poprawy samopoczucia. Alkohol staje się ucieczką od problemów dnia codziennego oraz próbą wyjścia z trudnej sytuacji. Uzależnienie psychiczne jest więc odczuwaniem przymusu spożywania alkoholu w celu uzyskania tzw. gratyfikacji emocjonalnej, czyli poprawy nastroju i osiągnięciu ogólnego odprężenia. Uzależnienie psychiczne jest bardzo poważnym problemem w chorobie alkoholowej, gdyż to ono odpowiada za powracanie do wyniszczającego schematu przyjmowania alkoholu.

Uzależnienie fizyczne od alkoholu - na czym polega?

Uzależnienie fizyczne może przyjmować postać dwóch zjawisk. Jednym z nich jest rosnąca tolerancja na alkohol. Polega ona na konieczności zwiększenia dawki substancji, gdyż poprzednio przyjmowana przestaje działać i nie przynosi już pożądanych efektów. Drugim zjawiskiem jest wystąpienie objawów abstynencyjnych (odstawiennych) po zaprzestaniu picia, które określa się jako zespół abstynencyjny. Jest to stan zaburzeń somatycznych i psychicznych, które mogą mieć różne nasilenie. Pojawia się on po 12-24 godzinach od odstawienia alkoholu. Objawy zespołu abstynencyjnego najczęściej utrzymują się przez 3-4 dni, zwykle nie dłużej niż tydzień. Charakterystycznymi objawami odstawiennymi są: drżenia mięśniowe (np. kończyn, języka), rozdrażnienie, uczucie ogólnego rozbicia, złe samopoczucie, bóle głowy, zaburzenia snu (najczęściej bezsenność), wzmożona potliwość, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, rozszerzenie źrenic, tachykardia, lęki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. biegunki), nudności, wymioty. Tego rodzaju objawy abstynencyjne są odczuwane przez alkoholika jako przykre i uciążliwe, jednak nie stanowią poważnego zagrożenia dla jego zdrowia. Ustępują samoistnie w ciągu kilkunastu godzin lub kilku dni.

Uzależnienie a majaczenie alkoholowe

Niebezpieczną postacią zespołu abstynencyjnego przy uzależnieniu od alkoholu jest tzw. majaczenie alkoholowe, określane inaczej jako biała gorączka, majaczenie drżenne lub delirium tremens. Należy do psychoz alkoholowych występujących najczęściej po 2-3 dniach od zaprzestania picia. Biała gorączka uznawana jest za najgroźniejszą postać zaburzeń somatycznych i psychicznych pojawiających się w wyniku odstawienia alkoholu. Objawami majaczenia alkoholowego są: zaburzenia orientacji czasowo-przestrzennej, znaczne pobudzenie, omamy słuchowe i wzrokowe, urojenia, silne wahania nastroju, lęk, niepokój, odwrócenia rytmu snu i czuwania. Innymi symptomami występującymi przy delirium tremens są drgawki, gorączka, tachykardia, przyspieszenie oddechu. Majaczenie alkoholowe jest ciężkim stanem zagrażającym życiu. Śmierć najczęściej następuje w wyniku zaburzeń elektrolitowych lub zaburzeń bilansu cieplnego, które są spowodowane silnym pobudzeniem psychoruchowym.