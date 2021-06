Kinga Duda w świetnym humorze imprezuje w Warszawie! Córka prezydenta spotkała się ze znajomymi

Kinga Duda zdecydowała się wynająć mieszkanie w Warszawie. Szczegóły na temat jej nowego miejsca zamieszkania zdradziła... Klaudia Klara - popularna youtuberka! Ze szczegółami lecz w zabawny sposób przedstawiła, jak wyglądało wynajęcie nowego lokum przez córkę prezydenta. Podobno ochronę miała, a do mieszkania wjechała windą sama. - opowiadała entuzjastycznie Zobaczcie, co jeszcze zdradziła na temat nowego lokum córki Andrzeja Dudy. Zobacz także: Co dokładnie robi i ile zarabia Kinga Duda? Szef gabinetu Andrzeja Dudy się wygadał Kinga Duda wynajęła mieszkanie w Warszawie za 3000 zł Kinga Duda wróciła do Polski z Wielkiej Brytanii. Od kilku miesięcy pełni funkcję doradcy prezydenta w kancelarii Andrzeja Dudy. Córka prezydenta ma udzielać rad "w zakresie bardzo szczególnym, jakim jest polubowne załatwianie sporów, arbitraż". Jedną ze szczególnych dziedzin eksperckich Kingi Dudy ma być wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. - powiedział o obowiązkach zawodowych córki Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski w rozmowie z RMF FM. Funkcja Kingi Dudy jest wolontariatem, co znaczy, że córka prezydenta nie pobiera wynagrodzenia finansowego. W sieci właśnie pojawiły się informacje, gdzie mieszka Kinga Duda po przeprowadzce do stolicy. W sieci pojawił się materiał wideo autorstwa popularnej komediowej youtuberki, która przytoczyła rozmowę z koleżanką, która wynajęła mieszkanie Kindze Dudzie w Warszawie. Z materiału dowiadujemy się, że Kinga Duda płaci za dwupokojowe mieszkanie w Śródmieściu w Warszawie. Miesięczny koszt to od 2,5 do 3 tysięcy złotych miesięcznie. Klaudia Klara zdradziła, że córka prezydenta wynajęła dwupokojowe lokum. Na miejsce przyjechała z ochroną: ...