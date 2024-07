Marcela Leszczak wprawdzie nie wygrała finału "Top Model 3", ale jest najbardziej medialną uczestniczką tego programu. Zrobiła furorę na salonach, na koncie ma już dwie duże kampanie, a w kolejce kolejne zlecenia. Przypomnijmy: Marcela w pięknej sesji zdjęciowej

Jednym z niewątpliwych atutów Marceli jest fakt, iż ma duże wsparcie wśród jurorów programu, którzy w wielkim finale to właśnie ją typowali do tytułu zwyciężczyni. Pochlebnie na jej temat wypowiadali się już Katarzyna Sokołowska i Michał Piróg. Oboje widzą w niej olbrzymi potencjał i wróżą karierę w modelingu, co zresztą zdają się potwierdzać coraz to nowsze projekty, w których Leszczak bierze udział.

Kolejnym jurorem, który kibicuje Leszczak jest Dawid Woliński. Projektant w rozmowie z AfterParty.pl nie ukrywa, że trzyma za nią kciuki i życzy jej, aby dalej rozwijała swoją karierę w modelingu. Przestrzega jednak przed pokusami show-biznesu:



Bardzo mocno kibicuję Marceli i trzymam za nią kciuki. Życzę jej, żeby dalej się rozwijała jako modelka i szła w tym kierunku, bo ma potencjał. Nie chciałbym, żeby została tylko celebrytką - powiedział w rozmowie z AfterParty.pl projektant.

Marcela zdaje się słuchać uważnie wszystkich rad płynących od osób związanych z branżą modową - ostatnie tygodnie to przede wszystkim kolejne sesje zdjęciowe, castingi i nauka języka angielskiego. Z takim podejściem sukcesy w modelingu wydają się być tylko kwestią czasu, szczególnie, że Marcela ma także charyzmę, której brakuje większości koleżanek z programu. Zobacz: "Powiedziałam prawdę o Zuzie"

A wy kibicujecie Marceli? Ma szanse na dużą karierę w świecie mody?

