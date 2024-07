Po zajęciu drugiego miejsca w programie "Top Model 3", Marcela Leszczak postanowiła wziąć karierę w swoje ręce. Wystąpiła już w jednej dużej kampanii reklamowej, a ostatnio przeprowadziła się do Warszawy. Przypomnijmy: Z kim zamieszkała Marcela Leszczak?

AfterParty.pl przeprowadziło wywiad z modelką, w którym Marcela opowiada o doświadczeniach związanych z udziałem w programie, swojej przeprowadzce do Warszawy i planach związanych z modelingiem. Leszczak opowiedziała nam też o swojej pierwszej dużej kampanii.

- Przeprowadziłam się do Warszawy żeby było mi wygodniej. Tutaj jest więcej pracy, więcej propozycji . Nie spodziewałam się, że będzie mi tak ciężko poruszać się po Warszawie metrem czy tramwajami. (...) Nie jestem celebrytką i nie chcę nią być . Na salonach nie pojawiam się dla zdjęcia na ściance, chodzę na pokazy bo lubię to oglądać. Wiąże się to z moją branżą.

Marcela pochwaliła się też, że ma ambitne plany podbicia rynku azjatyckiego. A szanse na sukces na wschodzie są całkiem spore. Zdradziła nam także, czy planuje sesją dla magazynu "Playboy". (zobacz: Marcela topless w reklamie)

Wyznała też, że nie chce być celebrytką i tłumaczy swoją obecność na salonach. Odnosi się również do swojej wypowiedzi o zwyciężczyni programu (zobacz: "Widzowie popełnili błąd. Zuza nie ma szans na karierę")

- To co powiedziałam, nie powiedziałam pod wpływem emocji. Powiedziałam prawdę. Zostało to raz powiedziane i nigdy więcej nie będę do tego wracała. Inteligentni odbiorcy wiedzą jak jest i jak powinno być.