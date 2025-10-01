Edzia zabrała głos po śmierci Jacka. Tak pożegnała przyjaciela
Początek października przyniósł przykre informacji o śmierci Jacka Wójcika. Mężczyzna zdobył popularność jako uczestnik popularnego show "Królowe życia". Tak pożegnała go przyjaciółka z programu. Jej wpis wyciska z oczu łzy.
W środę, 1 października media obiegła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika. Bohater "Królowych życia" odszedł nagle w wieku zaledwie 56 lat. Jego przyjaciółka i była partnerka pożegnała go w mediach społecznościowych. Poruszające zdjęcie Edzi wywołało lawinę komentarzy.
Jacek Wójcik nie żyje
Z początkiem października media obiegła smutna wiadomość o śmierci Jacka Wójcika - jednego z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu „Królowe Życia”. Jacek zyskał sympatię widzów dzięki swojemu poczuciu humoru, bezpośredniości i charakterystycznemu stylowi bycia.
Jego nagłe odejście poruszyło fanów oraz osoby, które miały okazję poznać go osobiście. Jedną z nich była bliska przyjaciółka z planu programu, która w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych pożegnała Jacka w niezwykle wzruszających słowach. Jej poruszające pożegnanie chwyta za serce i pokazuje, jak ważną osobą był w jej życiu.
Edzia z "Królowych życia" pożegnała Jacka
W mediach społecznościowych Edzi, znanej z programu "Królowe życia" pojawiło się zdjęcie z Jackiem, opatrzone wzruszającym podpisem. Jedno zdanie wystarczyło, by opisać ból i cierpienie towarzyszące jej po stracie.
Żegnaj przyjacielu
Fani nie mogą uwierzyć w nagłe odejście uwielbianego przez nich bohatera "Królowych życia. Pod zdjęciem Edzi pojawiło się mnóstwo komentarzy.
Wyrazy współczucia. Straszna wiadomość
Nie mogę w to uwierzyć
Czyli jednak to prawda...