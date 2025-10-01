W środę, 1 października media obiegła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika. Bohater "Królowych życia" odszedł nagle w wieku zaledwie 56 lat. Jego przyjaciółka i była partnerka pożegnała go w mediach społecznościowych. Poruszające zdjęcie Edzi wywołało lawinę komentarzy.

Jacek Wójcik nie żyje

Z początkiem października media obiegła smutna wiadomość o śmierci Jacka Wójcika - jednego z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu „Królowe Życia”. Jacek zyskał sympatię widzów dzięki swojemu poczuciu humoru, bezpośredniości i charakterystycznemu stylowi bycia.

Jego nagłe odejście poruszyło fanów oraz osoby, które miały okazję poznać go osobiście. Jedną z nich była bliska przyjaciółka z planu programu, która w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych pożegnała Jacka w niezwykle wzruszających słowach. Jej poruszające pożegnanie chwyta za serce i pokazuje, jak ważną osobą był w jej życiu.

Edzia z "Królowych życia" pożegnała Jacka

W mediach społecznościowych Edzi, znanej z programu "Królowe życia" pojawiło się zdjęcie z Jackiem, opatrzone wzruszającym podpisem. Jedno zdanie wystarczyło, by opisać ból i cierpienie towarzyszące jej po stracie.

Żegnaj przyjacielu napisała.

Fani nie mogą uwierzyć w nagłe odejście uwielbianego przez nich bohatera "Królowych życia. Pod zdjęciem Edzi pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Wyrazy współczucia. Straszna wiadomość

Nie mogę w to uwierzyć