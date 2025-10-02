Jacek Wójcik zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie telewizyjnym „Królowe życia”, emitowanym w Polsce. W show występował u boku Dagmary Kaźmierskiej, z którą łączyła go długoletnia przyjaźń. Ich duet wnosił na ekran ogromną dawkę humoru i pozytywnej energii, co szybko zjednało im sympatię widzów. Mimo licznych sprzeczek i różnic charakterów, przez wiele lat byli nierozłączni i tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par telewizyjnych.

Śmierć Jacka Wójcika. Dagmara Kaźmierska przekazała smutną wiadomość

W środę wieczorem, 1 października 2025 roku, w mediach społecznościowych pojawiła się tragiczna informacja o śmierci Jacka Wójcika. Wiadomość o śmierci uwielbianego przez widzów celebryty, który zdobył popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia", wstrząsnęła wszystkimi. Pierwsza o śmierci Jacka napisała Dagmara Kaźmierska. I chociaż w ostatnim czasie ich relacja nie należała do najłatwiejszych to w obliczu dramatycznych wydarzeń Dagmara pożegnała Jacka poruszającymi słowami.

ŻEGNAJ DŻEJK Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani Dziś odszedł DŻEJK Nie będzie Was już bawił . Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego . Pomódlcie się za Niego . Dziękuję napisała na Instagramie.

Dagmara Kaźmierska spotkała się z Jackiem Wójcikiem

Pod przejmującym wpisem Dagmary Kaźmierskiej momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie mogą pogodzić się z odejściem Jacka Wójcika i wspierają w trudnych chwilach Dagmarę Kaźmierską. Jedna z internautek dodała wpis, na który Dagmara od razu zareagowała:

Nie zdążyliście naprawić swojej przyjaźni... Przykro mi napisała internautka.

Ale byłam ostatnią , która Go widziała… wyznała Dagmara Kaźmierska.

Co wiadomo o okolicznościach śmierci Jacka Wójcika?

Na chwilę obecną nie zostały podane do publicznej wiadomości żadne informacje na temat przyczyny śmierci Jacka Wójcika. Dagmara Kaźmierska również nie ujawniła szczegółów dotyczących okoliczności jego odejścia, ale pod jednym z komentarzy zdementowała plotki o rzekomym wypadku.

Nie, nie wypadek napisała wprost na Instagramie.

Rodzinie i najbliższym Jacka Wójcika składamy najszersze wyrazy współczucia.

