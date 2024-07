Katarzyna Ankudowicz, aktorka znana z serial "Pierwsza Miłość", oraz wokalista zespołu Afromental Wojciech "Łozo" Łozowski razem? Tak! Ale zawodowo :). Jak się dowiedzieliśmy, Kasia Ankudowicz i Łozo mają zostać prowadzącymi nowego show Polsatu "Super Dzieciak"!

Jak już pisaliśmy, jurorami w show mają być między innymi wokalista Dawid Kwiatkowski i bokser Dariusz Tygrys Michalczewski.

Kasia Ankudowicz od razu była typowana na prowadzącą ponieważ świetnie sprawdziła się w trzeciej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i pokazała, że ma wielki talent nie tylko sceniczny, ale też jako showmanka!

Za to Łozo w roli prowadzącego to może być nowość. Do tej pory był znany raczej jako juror w "Must Be The Music - Tylko Muzyka". Zrezygnował z muzycznego show, bo chciał realizować swoje plany muzyczne oraz poświęcić się pasji zawodowego grania w pokera. Jesienią jednak zadebiutuje w "Super Dzieciak".

Kasia Ankudowicz i Wojciech Łozo Łozowski poprowadzą show Polsatu Super Dzieciak

A wy jak uważacie, Kasia i Wojtek stworzą fajną parę prowadzących?