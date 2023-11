Dawid Kwiatkowski i Maryla Rodowicz planują wspólny projekt! Jak czytamy w "Party", młody muzyk nie próżnuje. Pod koniec maja ukazała się jego nowa płyta "13 grzechów niczyich". Krążek sprzedaje się jak świeże bułeczki. Dowód? W przedsprzedaży, w ciągu zaledwie 10 minut sprzedało się 1000 sztuk!

To różnorodny album, ale przez to wyjątkowo prawdziwy. Pisałem i nagrywałem to, co czułem w danym momencie. Zafundowałem moim fanom podróż po różnych emocjach i tematach. Bez tabu i sztucznych uśmiechów – mówi o nowej płycie Dawid.

Jej dodatkowy walor? Duety, bo Kwiatkowski zaprosił do współpracy Julię Wieniawę i jej chłopaka Barona, Natalię Szroeder oraz Kubiego Producenta. I trzeba przyznać, że te muzyczne kolaboracje wypadły o niebo lepiej niż jego ostatni występ z Marylą Rodowicz w TVP. W „Pytaniu na śniadanie” Dawid i królowa polskiej piosenki wspólnie zaśpiewali utwór „Shallow”, który w oryginale wykonują Lady Gaga i Bradley Cooper. Po tym występie fani nie zostawili na nich suchej nitki. „To była masakra”, „Uszy krwawiły, gdy się tego słuchało” – to łagodniejsze z setek niewybrednych komentarzy, które pojawiły się w Internecie. Ale Dawid wcale nie przejął się hejtem. Przeciwnie! Dlaczego?

Kwiatkowski i Rodowicz nagrają kolejne covery?

Ten występ to ściśle zaplanowana akcja menagementów Dawida i Maryli, a przy okazji zapowiedź ich wspólnego nowego projektu. Zobaczycie, to dopiero będzie petarda! – zapowiada w „Party” menadżer Dawida, Igor Pilewicz.

Co to będzie? Tego ani Dawid Kwiatkowski, ani Maryla Rodowicz nie chcą jeszcze zdradzić. Możliwe, że będzie to wspólna płyta, albo wspólna trasa koncertowa. A może zaskoczą swoich fanów czymś zupełnie innym?

