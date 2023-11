Jak doszło do współpracy Maryli Rodowicz i Dawida Kwiatkowskiego?

Kiedy ostatnio Maryla Rodowicz gościła w "Pytaniu na śniadanie", została wyzwana przez Marzenę Rogalską do nagrania swojej wersji "Shallow". Od razu to podchwyciła i przyjęła "challange’", rozpoczęła poszukiwania swojego Bradley'a Coopera. Znając Dawida z koncertów, stwierdziła, że to musi być on. Zadzwoniła do niego i od razu się zgodził z ogromnym entuzjazmem. Spotkali się następnego dnia na próbie w domu Maryli - energia była niesamowita - mówi nam manager Maryli Rodowicz, Mateusz Ledwig.