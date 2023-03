Dariusz Krupa ponownie został ojcem. Zdradził, jak układa sobie życie po wyjściu z więzienia

Mąż ofiary wypadku spowodowanego przez Dariusza K. skomentował informacje o zwolnieniu muzyka z aresztu. Były mąż Edyty Górniak kilka miesięcy temu został skazany na 7 lat więzienia. 10 listopada Dariusz K. odwołał się od wyroku. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 400 tysięcy złotych, Dariusz K. został wypuszczony z aresztu i od 18 listopada cieszy się wolnością. Pan Zbigniew, mąż kobiety, którą Dariusz K. śmiertelnie potrącił na pasach w rozmowie z Super Expressem nie kryje oburzenia takim obrotem spraw. To jest skandal. Podejrzewałem, że coś się stanie, bo on miał do 17 listopada tylko sankcję. Cóż mogę poradzić. Jest mi przykro. Tym bardziej że udowodniono, że był pod wpływem narkotyków - powiedział mąż Ewy J. - Mnie żaden wyrok nie usatysfakcjonuje. Ja mam, jak mam. Po prostu jest mi nieraz ciężko. A teraz, jak pani do mnie zadzwoniła, to jeszcze podwójnie ciężko się zrobiło - mówi tabloidowi. Przypominamy, że do tragicznego wypadku doszło w lipcu 2014 roku. Dariusz K. będąc pod wpływem narkotyków potrącił śmiertelnie kobietę przechodzącą na pasach. Zobacz także: Mama Górniak OSTRO o rodzicach Dariusza K.: "Nie wierzę, że robią to z czystego serca. Darek zawiódł mnie" Dariusz K. wyszedł na wolność. Mąż ofiary muzyka skomentował decyzję sądu.