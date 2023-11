3 z 5

Hejt nie zraził dziennikarki i w rozmowie z gazetą "Do Rzeczy" chętnie wróciła do historii uzdrawiającej modlitwy. Ze szczegółami zdradziła, jaki przebieg miało to zdarzenie.

– Półtorej godziny przed wejściem na wizję już prawie nie mogłam wytrzymać z bólu. Wyszłam z newsroomu, uciekłam i zaczęłam prosić: "panie Boże, pomóż, bo zwariuję. Przepraszam, że o to proszę, ale nie mogę wytrzymać, nie mogę na niczym się skupić". Niech pan sobie wyobrazi, że po chwili wstałam z kolan, wróciłam do swojego biurka, usiadłam przy komputerze i nagle poczułam, że mogę skoncentrować się na pracy - powiedziała.

