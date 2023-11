1 z 5

Początek 2019 roku przyniósł zaskakujące wieści. Okazuje się bowiem, że w rodzinie Zenka Martyniuka nie dzieje się najlepiej. Chodzi o jego syna, który kilka miesięcy temu wziął ślub. Daniel M. 30 grudnia został zatrzymany, ponieważ wszczął awanturę w swoim domu w Wasilkowie (woj. podlaskie). Podobno pijany mężczyzna nie chciał wpuścić do mieszkania swojej ciężarnej żony. Co więcej, policja znalazła przy nim marihuanę, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Sąsiedzi również nie mają o nim dobrego zdania. Podobno w domu Martyniuków co kilka dni wybuchała awantura. Jednak między młodymi nie zawsze układało się źle. Początek ich miłości zapowiadał się naprawdę bajkowo. Co się stało, że dopadł ich kryzys? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

