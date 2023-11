1 z 5

Daniel Martyniuk, czyli syn Zenka Martyniuka, w październiku tego roku wziął ślub ze swoją 19-letnią narzeczoną Eweliną. Para spodziewa się swojego pierwszego dziecka, córeczki Noemi, ale nie przeszkodziło jej to w podróży do Hiszpanii. Daniel postanowił pochwalić się intymnym zdjęciem z ukochaną żoną z wakacji i tym samym udowodnił, że jest zakochany do szaleństwa! Przekonajcie się sami, przeglądając galerię zdjęć.

